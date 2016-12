Sănătate

Dr. Quinn: Ghimbirul, zece beneficii pentru sănătate. Dar şi gustos în bucătărie.

de Ziua de Cluj, 28 decembrie 2016, 21:01

Ghimbirul este o plantă cu atât de multe beneficii pentru organism, încât nu este de mirare că era folosit atât în bucătărie, cât și în tratarea unor afecțiuni, încă de acum două mii de ani. Denumit popular și “ghimber” sau “gingiber”, ghimbirul provine din regiuni tropicale și este foarte utilizat în țări ca India, Malaezia, Nepal, Bangladesh, de unde nu lipsește practic din nicio rețetă.

Treptat, această plantă erbacee cu o rădăcină extrem de aromată, a devenit populară în întreaga lume.

Tulpina subterană (rizomul) poate fi utilizată în stare proaspătă, sub formă de pulbere, uscată, sub formă de ulei sau suc. Ar trebui să consumăm cât mai mult ghimbir, în special acum, iarna, când ne ajută să digerăm mai ușor mâncărurile grele, pline de grăsimi, și să luptăm împotriva răcelilor de sezon.

Beneficii ale ghimbirului

1. Tratează răcelile - consumat sub formă de ceai, este un calmant ideal pentru inflamațiile gâtului, febră, răgușeală, sinuzite și congestii respiratorii.

2. Ajută la tratatarea tulburărilor respiratorii - ameliorează simptomele astmului bronşic, atât folosit sub formă de suc, cât şi sub formă de tinctură.

3. Ameliorează tulburările digestive - calmează durerile abdominale și menstruale, ajută digestia, reglează pofta de mâncare și neutralizează toxinele acumulate în organism.

4. Previne stările de greață și amețeala - ghimbirul era folosit cu succes și de cei care călătoreau cu vaporul, deoarece ajută la tratarea răului de mare.

