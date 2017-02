Sănătate

Dr. Quinn: Orezul brun mai sănătos decât orezul alb.

de Ziua de Cluj, 10 februarie 2017, 21:59

Orezul brun nu este altceva decât versiunea nerafinată a celui alb. Diferența dintre cele două constă însă nu doar în culoare, ci și în beneficiile pe care le aduc organismului, iar nutriționiștii recomandă, fără ezitare, să consumăm orez brun, în detrimentul celui alb.

Publicitate

Beneficiile orezului brun:

- Este bogat în seleniu, care reduce riscul apariției bolilor de inimă

- Are un conținut ridicat de mangan, care este responsabil cu reglarea metabolismului proteinelor, lipidelor si glucidelor, ajută la fixarea calciului și a fierului și are rol în formarea oaselor, este important in procesul de formare al tiroxinei (principalul hormon secretat de glanda tiroidă). De asemenea, manganul este necesar pentru o bună digestie și asimilare a hranei (accelerează arderile) și joacă un rol esențial în activitatea glandelor endocrine.

- Este bogat în uleiuri esențiale - aceste grăsimi sănătoase ajută la normalizarea nivelului de colesterol.

- Ajută la scăderea în greutate - orezul brun are un conținut foarte ridicat de fibre, care asigură un tranzit intestinal regulat. În plus, acest aliment dă senzația de sațietate, iar acest lucru înseamnă că veți mânca mai puțin.

- Este bogat în antioxidanți

- Conține zaharuri cu eliberare lentă - ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, prin urmare, este o alegere bună și pentru cei care suferă de diabet.

Orezul brun are o serie întreagă de beneficii pentru sănătate, fiind recomandat de medicii nutriționiști în detrimentul orezului alb.

Orezul brun nerafinat (fiert) are 111 calorii/100 g si un indice glicemic 50 (mediu), in timp ce orezul alb fiert are indicele glicemic 60 (mare) si 130 calorii/100 g.

Pe Dr. Quinn găseşti câteva sugestii de preparare a orezului brun.