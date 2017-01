Sănătate

Dr. Quinn: Start la slăbit!

de Ziua de Cluj, 04 ianuarie 2017, 21:50

Gata cu mâncarea nesănătoasă! Start la slăbit! Tot ce e bun și frumos, se termină repede! Tot așa și cu sărbătorile. Am mâncat pe săturate, am băut și am petrecut clipe de neuitat alături de cei dragi, dar acum a sosit temutul moment al…. cântarului.

Puține sunt femeile care se pot lăuda că, după această perioadă de dezmăț culinar, au rămas cu aceeași siluetă. Cele mai puțin norocoase trebuie să-și suflece mânecile și să se pună acum pe slăbit! Nutriționiștii le avertizează însă că, indiferent dacă acul cântarului arată 2,3 sau chiar 5 kg în plus, nu este deloc indicată adoptarea unor diete prea drastice.

Revenirea la silueta dorită trebuie să se facă treptat, fără șocuri prea mari pentru organism.

Recomandări:

Nu trebuie tăiate drastic caloriile! Desigur, trebuie să schimbăm structura meselor, să renunțăm complet la dulciuri (de care, de ce să nu recunoaștem, am cam abuzat în ultimele zile), la mâncăruri grase, băuturi alcoolice și să mâncăm cât mai multe legume. Carnea grasă trebuie înlocuită cu variantele mai slabe și, în general, să înlocuim pe cât de mult posibil, proteinele de origine animală cu cele vegetale.

