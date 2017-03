Sănătate

Dr. Quinn: Vitamina C – esențială pentru organism!

de Ziua de Cluj, 22 martie 2017, 21:51

Vitamina C – benefică pentru organism! Care sunt fructele și legumele din care putem să o luăm.

Publicitate

Cunoscută și sub numele de acid ascorbic, vitamina C are beneficii numeroase pentru sănătate. Din păcate, organismul nostru nu o poate produce, așa că trebuie să ne-o procurăm din hrană!

Iată doar câteva dintre beneficiile vitaminei C pentru organism:

Întărește sistemul imunitar

Protejează corpul de infecții și păstrează dinții și oasele sănătoase

Ajută la vindecarea rănilor

Ajută la tratarea răcelilor și la ameliorarea simptomelor în caz de sinuzită

Este un antioxidant puternic, care ne protejează corpul împotriva radicalilor liberi

Ajută la regenerarea rezervei de vitamina E, un alt antioxidant puternic, esențial pentru organism

Regularizează presiunea sângelui și reduce riscul de boli cardiovasculare

Vezi aici fructele şi legumele pline de vitamina C.