Sănătate

DULCE, DELICIOS şi SĂNĂTOS: ţine la distanţă boli precum PARKINSONUL şi ALZHEIMERUL

de Ziua de Cluj, 22 decembrie 2016, 10:54

Rudă a unuia alimente preferate ale românilor, are o mulţime de calităţi şi proprietăţi, care îl transformă într-un veritabil aliat al organismului.

Cartoful dulce (Ipomoea batatas) este una dintre cele mai vechi legume, provenind din America Centrala. Are miezul galben inchis sau portocaliu (in majoritatea cazurilor), forma fiind ceva mai mare decat a cartofului clasic, unele specii avand chiar o forma lunguiata.

Cartofii dulci sunt extrem de sanatosi. Ei contin glutation, un compus care intareste sistemul imunitar si intervine in diferite etape ale metabolismului.

Consumand un cartof dulce pe zi, vei tine la distanta boli precum Parkinson, Alzheimer sau cancer. Cercetătorii au descoperit recent o substanţă în cartoful dulce care poate ajuta la prevenirea cancerului intestinal şi celui mamar. Chiar daca se cheama 'dulce', acest cartof previne diabetul, ajuta la stabilizarea nivelului optim de zahar din sange si la diminuarea rezistentei la insulina.

Pe langa amidonul pe care il contin, cartofii dulci sunt bogati in carbohidrati complecsi, fibra dietetica, betacaroten (un nutrient echivalent vitaminei A), vitamina C si vitamina B6. Vitamina A (sub forma de betacaroten) este vedeta incontestabila a cartofului dulce - 100 de grame asigura de trei ori necesarul zilnic al organismului pentru aceasta vitamina!

Cartoful dulce este recunoscut prin continutul fibros, carbohidratii, proteinele, vitamina A si C, manganul, cuprul, potasiul, fierul si calciul si a fost catalogat ca avand cea mai consistenta valoare nutritiva.

Vitamina A si vitamina C au calitati anti-inflamatorii, reducand efectele crizelor de astm, osteoartrita sau de artrita reumatoidala. Vitamina B (care se gaseste in acest tip de cartof) reduce riscurile atacurilor de inima.

Cartoful dulce contine proteine care au capacitati antioxidante importante.

Practic, un cartof mediu produce o treime din cati antioxidanti produce in mod normal organismul, singur.