Sănătate

"E plină România de Lucani. Unei paciente i-a spus să îşi vândă vaca pentru operaţie"

de mediafax, 03 ianuarie 2018, 18:15

Emanuel Ungureanu, cel de la care a făcut mai multe plângeri penale împotriva doctorului Mihai Lucan, îi transmite procurorului general Augustin Lazăr să mobilizeze structurile judeţene, "pentru că e plină România de Lucani", acuzând ca practică generală trimiterea pacienţilor spre sistemul privat.

foto Mediafax

"Am completat declaraţia dată iniţial (n.r: la DIICOT) şi mă întorc pentru a face un set de dezvăluiri legate de o lume despre care am vorbit din 2003, criterii discreţionare ale organelor în România. Descoperim că ţara în care trăim este coordonată de reţele de tip mafiot, care cuprind medici, procurori, judecători, oameni din SRI, cu complicitatea unor alţi doctori, care ştiu că în alte clinici pacienţii sunt directionaţi de la stat la privat si apoi întorşi. Procurorul general să se uite la ce spun. România e plină de Lucani. Să mobilizeze parchetele judeţene să vadă cât de frecventă este acea practică a şantajului şi înşelăciunii, pentru că vorbim de sute de bolnavi. Am dat liste cu nume şi prenume care au fost direcţionaţi de la stat la privat. E un jaf generalizat pe zona direcţionării pacienţilor către clinici private", a declarat miercuri, la DIICOT, Emanuel Ungureanu.

Parlamentarul, care este şi vicepreşedinte al Comisie de Sănătate din Camera Deputaţilor, l-a acuzat pe doctorul Lucan că într-un caz şi-a pus pacienta să îşi vândă vaca pentru a acoperi costurile intervenţiei.

"Lucan lua mită şi din aerul din institut, De la lifturile cumpărate - unul pentru privat, unul pentru stat, aparat de cafea, firmele de farmacie care au plătit aşa-zisă mită mascată (...) Unii erau şantajaţi emoţional. O doamnă în vârstă tremura şi spunea că că nu are de unde.<<Vacă ai?>>, a întrebat el. <<Da>>, <<Vinde-o>>, i-a spus el. Era de un cinism fără măsură. Dacă nu avea vaca de vândut, mergea la altă clinică din Cluj şi renegocia ca la piaţă", a mai declarat Ungureanu.

Cât priveşte intervenţiile în cazul unor artişti, cum ar fi Victor Sociaciu şi Alexandru Arşinel, sau al unor politicieni, parlamentarul susţine că fiecare avea rolul lui bine stabilit.

"Unii furnizau imagine pentru doctorul Lucan, alţii influenţa politică, alţii trebuiau să plătească sume de bani".

Ungureanu a spus că va mai face publice şi alte nume de medici care foloseau această practică de a trimite pacienţilor de la stat la privat. Parlamentarul USR a fost audiat, câteva ore, miercuri, la sediul DIICOT.