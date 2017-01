Sănătate

Gărzi suplimentare la Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj

de Ziua de Cluj, 31 ianuarie 2017, 10:57

Ţinând cont de multiplele cazuri de gripă, pneumonii şi infecţii respiratorii din ultima perioadă, conducerea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Cluj şi CJ Cluj au decis suplimentarea cu încă o linie de gardă a activităţii acestei unităţi medicale în lunile februarie şi martie.

Numărul pacienţilor care se adresează Camerei de gardă a Spitalului de Boli Infecţioase pe parcursul a 24 de ore depăşeşte deja 100, preconizându-se ca acesta să crească în lunile februarie şi martie. Astfel, cu titlu de exemplu, în intervalul de timp cuprins între ora 14.00 a zilei de luni, 30 ianuarie 2017 şi ora 8.00 a zilei de marţi, 31 ianuarie, numărul de pacienţi a trecut de 100, iar ambulanţele care au adus cazuri grave, atât din unităţile de primire a urgenţelor cât şi la solicitări, au fost în număr de 10.

,,Această măsură preventivă pe care am luat-o, de a introduce temporar o linie de gardă în plus, are rolul de a veni în sprijinul pacienţilor, aceştia nefiind astfel puşi în situaţia de a aştepta un interval mare de timp în aceleaşi încăperi în care se află un număr mare de persoane cu boli transmisibile şi într-o perioadă în care numărul ambulanţelor care aduc pacienţi critici este unul ridicat" a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Urmare a acestei decizii, linia suplimentară de gardă va funcţiona în fiecare zi din lunile februarie şi martie, fiind deservită de către patru medici pentru a căror plată resursele financiare necesare sunt asigurate în totalitate.