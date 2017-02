Sănătate

Hibernarea, eficientă în tratarea pacienţilor cu tumori avansate şi metastaze

de Ziua de Cluj, 21 februarie 2017, 11:30

Specialiştii au ajuns la concluzia că înmulţirea celulelor canceroase poate fi încetinită şi chiar stopată dacă corpul pacienţilor este adus într-o stare similară cu hibernarea.

Potrivit studiilor efectuate de o echipă de oameni de știință din Italia, a căror concluzii au fost prezentate la întâlnirea anuală a American Association for the Advancement of Science (AAAS), prin aducerea corpului în starea de torpoare similară cu hibernarea, dezvoltarea tumorilor este încetinită sau stopată, iar corpul este supus tratamentelor care devin ineficiente în cazul tumorilor în stadiu foarte avansat.

Conform New Scientist, în timpul hibernării induse, procesul de creștere a tumorilor este încetinit și chiar stopat, iar celulele sănătoase din organism devin mai rezistente la dozele de radiații utilizate în cadrul tratamentului, conform fizicianului Marco Durante din cadrul Institutului Trento din Italia.

În timpul acestui tip de hibernare, corpul intră într-o stare de somn profund în care procesele metabolice și funcțiile sale normale, precum bătăile inimii și respirația, sunt încetinite. De asemenea, la nivel molecular, activitatea genelor și sinteza proteinelor sunt reduse considerabil, iar nevoia de oxigen scade. Toate aceste efecte pot avea implicații semnificative în tratarea cancerelor, potrivit lui Durante.

"Dacă ajungem să facem asta, putem să ne ocupăm de pacienţii aflaţi în stadiul IV al bolii".

''Circa 50% dintre pacienții cu cancer au tumori în stadiu avansat. Cu toții am cunoscut pe cineva afectat astfel. Și nu avem ce le face. Au metastaze multiple în corp. Nu le poți trata pe toate - nu poți folosi chirurgia peste tot ca să îndepărtezi cancerul sau să folosești radiațiile în toate locurile afectate ale organismului pentru că riști să omori pacienții încercând să distrugi tumorile'', a explicat Durante. ''Dar dacă introduci pacientul într-o stare de torpoare sintetică poți opri răspândirea cancerului. Îți oferă mai mult timp'', a adăugat specialistul.

Hibernarea îi conferă corpului capacitatea de a rezista la tratamentele cu radiații. ''Trezești pacienții și sunt vindecați - asta e ambiția noastră'', a mai spus Durante.

În acest moment nu este posibil din punct de vedere tehnic ca o persoană să fie introdusă în starea de hibernare într-un mediu controlat, însă Durante crede că acest lucru va putea fi realizabil în următorii zece ani.

Starea de torpoare sintetică a fost indusă la șobolani de laborator care, spre deosebire de șoareci, nu hibernează în mod natural, în acest sens oamenii de știință modificând o anumită zonă a creierului.

''Acum știm cum funcționează. Sunt încrezător că vom putea dezvolta medicamente care pot induce această torpoare. Atunci vom reuşi să coborâm temperatura corpului la 13-15 grade Celsius pentru cel puțin o săptămână. Ne oferă destul timp să aplicăm tratamentele necesare şi persoana va fi vindecată de cancer'', a mai spus Marco Durante.