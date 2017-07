Sănătate

Ministerul Sănătăţii: Nu există stocuri de vaccinuri în caz de epidemie. Unii medici refuză să imunizeze copiii

de mediafax, 27 iulie 2017, 11:31

La peste un an de la izbucnirea epidemiei de rujeolă, care a făcut până în prezent 32 de victime, Ministerul Sănătăţii admite că nici măcar acum România nu are stocuri de vaccinuri în caz de epidemie, că nu există un buget pentru situaţii de urgentă de acest tip şi nici personal care să intervină.

Constatările sunt cuprinse în Raportul privind Programul Naţional de Vaccinare, publicat miercuri de Ministerul Sănătăţii, Florian Bodog şi înaintat premierului Tudose.

Potrivit documentului, o "ameninţare" o reprezintă faptul că unii medici de familie refuză să vaccineze copiii, dar şi "goana după audienţe/senzaţional a unor canale de presă, care pot afecta educaţia pro-vaccinare, prin difuzarea de informaţii false, părtinitoare".

În raportul de 13 pagini înaintat premierului Tudose, ministrul Sănătăţii enumeră următoarele cauze pentru izbucnirea epidemiei de rujeolă: scăderea continuă a acoperirii vaccinale în ultimii zece ani, declin accentuat în ultimii doi ani din cauza neprezentării părinţilor la medicul de familie, refuzului vaccinării şi lipsei periodice a vaccinului. De asemenea, Ministerul Sănătăţii notează că "prezenţa unor categorii de populaţie vulnerabile, fără acces la servicii medicale, neînscrise la medicul de familie, migratorie la nivel naţional şi internaţional" a avut "o pondere importantă în răspândirea bolii".

Cu toate că a trecut mai bine de un an de la izbucnirea epidemiei de rujeolă, fiind înregistrate 8.246 de cazuri confirmate în ţară, din care 32 de decese, Ministerul Sănătăţii admite, la capitolul "puncte slabe", că nici acum România nu are stocuri de vaccinuri pentru intervenţie în situaţii de epidemie. Mai mult, "nu există un buget dedicat intervenţiei în situaţii de urgenţă", "nu există personal antrenat pentru intervenţie (cu puţine excepţii)" şi nici "o procedură operaţională standard pentru situaţii de urgenţă", şi "nu există o evidenţă clară a copiilor eligibili la vaccinare".

În ceea ce priveşte capitolul "puncte tari", Ministerul Sănătăţii se laudă cu faptul că există un Program Naţional de Vaccinare şi că sunt asigurate resursele financiare derulării sale.

În schimb, în rândul ameninţărilor care pândesc populaţia, precum refuzul unor medici de familie de a imuniza copiii sau "deficitul de informare, la nivelul unor segmente din societate", Ministerul Sănătăţii invocă şi "goana după audienţe/senzaţional a unor canale de presă, care pot afecta educaţia pro-vaccinare, prin difuzarea de informaţii false, părtinitoare".

Una peste alta, stadiul achiziţiilor de vaccinuri se prezintă în felul următor:

- vaccinul hepatitic B pediatric, care trebuie administrat la 48-72 de ore de la naştere, are un necesar anual de 180 000 de doze, numărul copiilor nevaccinaţi la data de 30 iunie 2017 fiind de 27.682. Stocul de vaccin existent la data de 31 iunie "la DSPJ şi teritoriu a fost de 6.408 de doze vaccin hepatitic B pediatric, cu un consum lunar de 735 doze la nivel naţional, exclusiv pentru copii proveniţi din mame cu hepatita B";

- vaccinul BCG, care se administrează la naştere, numărul copiilor nevaccinaţi până pe data de 30 iunie fiind de 12.156, are un număr de copii eligibili anual de 180.000. Ministerul a contractat cantitatea de 550.000 de doze vaccin BCG, din care au fost recepţionate 522.800 de doze, stocul la nivelul DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti la data de 30 iunie fiind de 168.200 de doze;

- vaccinul hexavalent, care se administrează în trei doze la vârsta de doi, patru şi 11 luni, are un număr de doze necesare anual de 540.000, iar 87.330 de copii sunt restanţieri cu vaccinarea, cu una sau mai multe doze. În prezent, 409.727 de doze vaccin hexavalent au fost distribuite în teritoriu, iar următoarea tranşă, de 150.000 de doze va fi livrată în august. La finele lunii iunie, stocul de vaccin hexavalent la nivelul DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti era de 42.660 doze, iar pe 4 iulie a fost distribuită către DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti cantitatea de 245.498 doze;

- vaccinul tetravalent, care se administrează la vârsta de şase ani, iar un necesar anual de 190.000 de doze, numărul copiilor nevaccinaţi la data de 30 iunie depăşind 116.000. În acest caz au fost achiziţionate 153.800 de doze vaccin, care a fost repartizat în teritoriu, fiind contractată o cantitate suplimentară de 168.200 doze vaccin tetravalent. La 30 iunie, stocul de vaccin tetravalent la nivelul DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti a fost de 36.599 doze;

- vaccinul ROR, care se administrează la un an şi cinci ani, are un necesar anual de rutină de 370.000, numărul copiilor nevaccinaţi fiind de 190.104. Potrivit Ministerului Sănătăţii, sunt necesare încă 144.450 doze de vaccin ROR, stocul la nivelul DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti, la data de 30 iunie, fiind de 69.650 doze. În acest context, ministerul notează că, în anul 2016, la nivel naţional acoperirea vaccinală cu vaccinul ROR a fost de 86% pentru prima doză şi 67% pentru cea de-a doua doză, "mult sub recomandarea OMS de 95%".

La ora actuală, 2.277 de localităţi nu au medic de familie, cu acoperire vaccinală sub 95% şi populaţie de etnie rromă, se mai arată în cadrul raportului.

În plus, totalul copiilor între 9 luni şi 9 ani nevaccinaţi este de 224.202, dintre care sunt 30.706 de copii între 9-11 luni din două categorii: 25.026- înscrişi la un medic de familie şi 5.680 - neînscrişi la un medic de familie şi 194.496 de copii cu vârsta între 1-9 ani, la fel din două categorii: 155.727- înscrişi la un medic de familie şi 37.769 - neînscrişi la un medic de familie.

În concluzia raportului, Ministerul Sănătăţii precizează că este necesară promovarea legii vaccinării şi reorganizarea întregului sistem de acordare a serviciilor medicale de vaccinare.