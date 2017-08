Sănătate

Ministrul Sănătății: Gândim un alt sistem de rezidențiat

de Ziua de Cluj, 29 august 2017, 12:04

Ministrul sănătății, Florian Bodog, a anunțat luni seară că pentru anul viitor se are în vedere un alt sistem de rezidențiat.

"Pentru anul acesta nu se poate schimba sistemul de rezidențiat, însă pentru anul următor gândim un alt sistem de rezidențiat, în care rezidentul să fie angajat în spitalul județean, să-și poată face rezidențiatul în spitalul în care optează pentru post. Cred că dacă rezidentul lucrează în spitalul în care urmează să-și ocupe postul, se obișnuiește cu comunitatea, poate se căsătorește, poate se îndrăgostește de oameni, de locuri", a arătat ministrul Sănătății care a constatat şi că la 100 de km de Capitală sunt spitale care nu au medici, scrie Agerpres.

Dintr-o primă estimare realizată de centrul de resurse umane cele mai mari probleme legate de lipsa medicilor există în sudul țării.

"Nu pe toate specialitățile, însă avem probleme pe pediatrie, radiologie și imagistică, medicină internă, terapie intensă. Această analiză va avea repercusiune directă asupra numărului de locuri la rezidențiat care se vor scoate în acest an. Voi urmări personal ca la rezidențiat să se scoată pentru aceste specialități posturi. Pachetul salarial pentru rezidenți este generos, va fi și mai generos începând cu 1 ianuarie anul viitor. Acești rezidenți își doresc să fie respectați, să știe că atunci când termină specialitatea, găsesc un loc de muncă în România. E un paradox că există aceste spitale apropiate de București și totuși nu se duc. (...) Consider că ar fi mult mai bine dacă rezidenții ar fi mult mai repede integrați în activitatea spitalului județean în care urmează să lucreze. Și în acest an, după examenul de specialitate, am discutat în cadrul ministerului să avem și examenul de ocupare de posturi la nivel național. Să luăm toate posturile, spitalele care doresc, noi le organizăm, poate în paralel cu examenul de specialitate, în așa fel încât ți-ai terminat examenul de specialitate, poftim, ai loc de muncă", a declarat ministrul sănătății la Realitatea TV.