Ministrul Sănătăţii: Pacienţii români ar putea fi trimişi în Italia şi Ungaria pentru transplant pulmonar

de Ziua de Cluj, 14 septembrie 2017, 13:37

Florian Bodog, ministrul Sănătăţii, a declarat, joi, că există discuţii cu reprezentanţii centrelor de transplant pulmonar din Italia şi Ungaria pentru ca pacienţii români să poată merge la unităţile respective.





"Am avut o întâlnire cu doamna ministru al Sănătăţii din Italia, am abordat problema tratamentului pacienţilor români în centrul din Italia pentru transplant pulmonar şi domnia sa şi-a dat acordul. În acelaşi timp, am avut luni o întâlnire cu ministrul Sănătăţii din Ungaria şi am stabilit cu domnia sa un calendar de întâlniri pentru a avea acces şi la Centrul de Transplant pulmonar din Budapesta. Practic, am găsit încă două alternative pentru pacienţii români care au nevoie. (..) Domnul Rafila, consilierul meu personal, este la Budapesta şi, în aceste zile, va avea contacte directe cu speciliştii de acolo în aşa fel încât să putem să stabilim un calendar şi o metodă de colaborare. România are semnat acord cu Eurotransplant pe perioadă nelimitată, dupã ce am avut timp de un an şi toatã lumea discuta că este doar pe perioadã determinatã. Practic, ne dorim să avem trei centre de transplant în care pacienţii noştri să poată fi trimişi şi în momentul de faţă avem premizele pentru cele două care lipseau : Italia şi Budapesta", a declarat Florian Bodog, ministrul Sănătăţii.