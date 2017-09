Sănătate

ONG-urile cer Ministerului Sănătăţii să găsească soluţii pentru tratarea bolnavilor de SIDA şi TBC fără acte

de mediafax, 20 septembrie 2017, 15:22

Mai multe ONG-uri care se ocupă de drepturile pacientului cer Ministerului Sănătăţii să găsească soluţii pentru ca persoane bolnave de SIDA sau TBC să poată fi tratate, chiar dacă nu au acte de identitate sau card de sănătate.

Conform unui studiu al Agenţiei Naţionale Antidrog, din cei aproape 10.000 de consumatori de droguri injectabile estimaţi în Bucureşti, doar 37% au asigurare de sănătate, 48% nu au acte de identitate şi 16% au locuit pe stradă.

Un bolnav de TBC, ajuns la medic, se va întoarce în societate netratat. Cei care apără drepturile pacienţilor spun că, din cauza birocraţiei, cel mai greu este ca un astfel de bolnav să obţină documentele necesare, în timp ce spitalele se află în imposibilitatea de a face decontările pentru persoanele fără acele acte, dincolo de limita a 72 de ore de spitalizare de urgenţă.

Tocmai de aceea, Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS), Fundaţia Parada, Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT), Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) şi Fundaţia Romanian Angel Appeal cer Ministerului Sănătăţii să găsească urgent soluţii pentru crearea unui fond de urgenţă pentru acoperirea serviciilor de spitalizare furnizate persoanelor fără card de sănătate; o mai puţină birocraţie pentru obţinerea documentelor şi asigurarea de către minister a serviciilor de diagnosticare şi asistenţa medicală a populaţiilor cheie.

"România are cea mai ridicată rată de tuberculoză din Uniunea Europeană. În plus, în anii 2010-2014, România s-a confruntat cu o epidemie de HIV în rândul consumatorilor de droguri, ale cărei efecte se resimt şi azi. Locurile pentru tratamentul asigurat dependenţilor de droguri în Bucureşti sunt sub nivelul necesar. În prezent nu există un mecanism prin care persoanele fără adăpost, bolnave, singure şi fără asigurare sau acte de identitate, să primească îngrijirile necesare pentru a diminua riscul transmiterii", se arată într-un comunicat de presă.

Asociaţiile susţin că atât timp cât drepturile fundamentale ale populaţiilor-cheie nu vor fi tratate cu seriozitate, un răspuns sustenabil la problematica răspândirii infecţiei cu HIV şi TBC nu va există.