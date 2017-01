Sănătate

Planta NEMURIRII. Antiseptică, analgezică, purifică organismul

de Ziua de Cluj, 20 ianuarie 2017, 09:03

Supranumita „elixirul tineretii" in Rusia, „planta nemuririi" de catre vechii egipteni sau „remediul armoniei" de catre chinezi, aceasta planta medicinala este cea mai cunoscuta pentru efectele sale benefice asupra sanatatii si, in acelasi timp, ingredientul cel mai frecvent folosit in industria cosmetica. O planta "la moda", despre care insa oamenii stiu destul de putine lucruri.

Aloe vera este o planta originala din Nordul Africii, asemanatoare cu un cactus. Egiptenii o foloseau pentru a vindeca tulburarile digestive si malformatiile, iar dupa cel de-al doilea razboi mondial a fost intrebuintata in tratamentul victimelor bombelor atomice de la Hiroshima si Nagasaki, datorita capacitatii ei de a alina durerea si de a reface tesuturile afectate de arsuri. Mentiuni despre proprietatile sale medicinale apar chiar si in Noul Testament.

Calitatile plantei se datoreaza gelului din interiorul frunzelor. Acesta contine in cea mai mare parte apa (mai mult de 90%), in care sunt incorporate 20 de minerale printre care calciu, magneziu, zinc, crom si seleniu, 12 vitamine (A, B, C, E si acid folic), 20 de aminoacizi din cei 22 necesari corpului omenesc si peste 200 de componente active, printre care enzime si polizaharide. Toate substantele enumerate contribuie la valoarea terapeutica a plantei.

Aloe vera ajuta la intarirea sistemului imunitar prin cele 23 de peptide continute, accelereaza si regleaza metabolismul, purifica organismul de toxine si calmeaza.

Mai mult, are efect antiseptic (distrugand bacteriile, virusii si ciupercile), analgezic si stimulent al regenerarii celulare. Aloe vera ajuta digestia si intregul organism uman sa ajunga la un echilibru.

Virtuti terapeutice

Aloe vera si-a dovedit eficienta de la simple alergii la tratarea unor rani si infectii ale pielii si chiar ca adjuvant in afectiuni mai grave. Cu ajutorul acestei plante pot fi controlate astmul, virozele, artrita, artroza, gingivita, bronsitele, faringita, inflamatiile intestinului, constipatia, obezitatea, inflamatiile pielii. Eficienta plantei a fost, de asemenea, demonstrata in cazuri de anemie, insomnii si depresii si chiar in cele de scadere a nivelului de colesterol din organism. Planta este folosita si pentru controlul efectelor secundare rezultate in urma chimioterapiei si radioterapiei, diabetului, hepatitelor, pancreatitei si sclerozei multiple.

Aloe vera sta la baza multor produse comercializate de industria farmaceutica si cosmetica, de la vitamine si laxative la creme de fata si lotiuni de ingrijire a corpului. Gelul proaspat stors din frunze este cel mai eficient in fitoterapie, dar se poate folosi si sub forma unor produse. El are efecte puternic antiinflamatoare si de reducere a colesterolului, dar si efect antiseptic si calmant.

Lotiunile pe baza de gel de aloe formeaza un strat de protectie impotriva radiatiilor solare si sunt un bun remediu impotriva arsurilor solare. Cremele pe baza de aloe au reputatia ca sunt bune hidratante, protejand totodata impotriva intepaturilor de insecte si zgarieturilor, si sunt eficiente in tratamentul acneei. Gelul de aloe se foloseste si la fabricarea antiperspirantelor, carora le confera proprietati antiinflamatoare. Planta poate fi administrata si intern, ca adjuvant in diferite afectiuni, supliment bogat in vitamine si minerale sau pentru hidratare.