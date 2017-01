Sănătate

Plante cu efect miraculos pentru sănătatea copilului. Ce afectiuni trateaza

de Ziua de Cluj, 25 ianuarie 2017, 10:05

Există câteva plante care au efecte miraculoase pentru sănătatea copilului. Din această categorie fac parte binecunoscuta mentă, mușețelul sau teiul.

Publicitate

Menta este un remediu excelent ce acoperă o gamă variată de afecțiuni și care nu are efecte adverse asupra copilului. Preparată sub formă de ceai, menta acționează benefic în cazul episoadelor de diaree, a durerilor de stomac, sau a tulburărilor de somn. De asemenea, ceaiul de mentă se poate folosi și pe post de apă de gură, deoarece elimină mirosul neplăcut și îi împrospătează respirația. În cazul sugarilor, există studii care susțin că ceaiul de mentă ar ameliora simptomele colicilor. Atenție, însă, la concentrația lui, deoarece poate constipa. Ceaiul de mentă se prepară simplu, se pun patru Frunze de mentă proaspătă în 200 ml apă clocotită și se lasă la infuzat 5 minute.

Mușețelul este o plantă care se poate administra copiilor mai mari de șase luni, în diverse afecțiuni. Ceaiul de mușeţel are efecte benefice asupra organismului copilului, acționând pentru stimula pofta de mâncare a copilului, pentru a-i calma durerile de stomac și pentru a-l liniști. De asemenea, pentru iritațiile de scutec și nu numai se poate tampona ușor cu vată îmbibată în ceai de mușețel zona afectată de câteva ori pe zi. Se prepară simplu, la 150 ml de ceai folosește patru flori de mușețel pe care le pui într-o ceașcă în care torni apă clocotită și lași la infuzat cinci, zece minute, după care se strecoară și se dă copilului să bea. De asemenea, poți folosi ceaiul de mușețel în inhalații pentru a trata diverse afecțiuni ale aparatului respirator.

Teiul este o plantă cu efecte miraculoase pentru sănătatea copilului și nu numai. Însă, atunci când îl folosești, trebuie să fii foarte atentă, mai ales dacă i-l administrezi copilului, la concentrație și la cantitate. Consumul în exces al ceaiului de tei poate avea efecte adverse nedorite. Ceaiul de tei este binecunoscut pentru efectul calmant și liniștitor pe care-l are asupra organismului. Îi ajută pe copii să doarmă mai bine. Apoi, ceaiul de tei cu un strop de lămâie face minuni în cazul unei răceli ușoare sau mai grave, pentru a preveni deshidratarea și pentru a produce transpirația, pentru a ajuta la urinare și chiar pentru a scădea febra. În cazul inflamațiilor căilor respiratorii, ceaiul de tei este un puternic adjuvant, precum și în cazul tusei, a stărilor nervoase și a durerilor de cap. Tulburările de la nivelul stomacului pot fi și ele alinate cu ajutorul ceaiului de tei. Ceaiul de tei se prepară tot sub formă de infuzie, astfel că la 100 ml de apă clocotită se folosesc patru flori.

Măceșele sunt apreciate de sute de ani pentru efectele lor terapeutice deosebite si pot fi consumate sub formă de pulbere, siropuri, ceaiuri, dulcețuri sau gemuri. Vitamina C din fructele de măceș întărește imunitatea organismului, prevenind afecțiunile specifice sezonului de gripă și răceală. În plus, ele ajută la restabilirea echilibrului florei intestinale, mai ales după un tratament cu antibiotice. Prin conținutul ridicat în vitamine și minerale, fructele dau rezultate uimitoare și în caz de anemie. Datorită proprietăților antiinflamatoare, ceaiul și pulberea de măceșe sunt indicate în tratarea bronșitelor, astmului și alergiilor.

Afinele sunt bogate în antioxidanți și vitamine, motiv pentru care sunt considerate ca fiind unele dintre super alimentele naturii. Afinele crude au un nivel moderat de vitamina C, E , K, fibre și minerale esențiale, mangan, dar și o cantitate moderată de micronutrienți esențiali. Ceaiul de affine are o aromă delicioasă și poate fi savurat în mai multe feluri și combinații. Ceaiul de afine poate fi oferit copilului atunci când acesta are diaree sau gaze, când nu are poftă de mâncare sau dacă este balonat.