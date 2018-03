Sănătate

Proiectul Spitalului Regional din Cluj, pe masa Comisiei Europene

de Ziua de Cluj, 02 martie 2018, 18:33

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat vineri, dupa intalnirile de la Bruxelles, că unul dintre subiectele dezbatute a fost stadiul proiectelor aferente celor trei spitale regionale, care urmeaza sa fie construite din fonduri europene in Craiova, Iasi si Cluj-Napoca.

S-a agreat depunerea celor trei aplicatii la Comisia Europeana pana la finalul acestui an, dupa ce vor fi finalizate studiile de fezabilitate, in octombrie 2018.

Rovana Plumb, a declarat dupa intalnirile cu comisarii europeni Corina Cretu si Gunther Oettinger, ca a pledat pentru o Politica de Coeziune care sa sprijine toate zonele Romaniei. De asemenea, ea sustine ca a discutat si despre implementarea Programului Operational Regional si despre crearea unui grup de lucru care sa simplifice procedurile de accesare a fondurilor europene.

"Am pledat, la Bruxelles, pentru o Politica de Coeziune care sa sprijine toate regiunile, data fiind relevanta acesteia in dezvoltarea Romaniei si a celorlalte state membre. Am solicitat aceasta flexibilitate in alegerea prioritatilor pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare si provocarilor specifice fiecarei regiuni", transmite Rovana Plumb printr-un comunicat de presa.



Potrivit aceleiasi surse, Rovana Plumb s-a intalnit, in vizita de doua zile pe care a facut-o la Bruxelles, cu Corina Cretu, comisar european pentru Politica Regionala, si cu Gunther Oettinger, comisar pentru Buget, si au discutat despre gasirea unor solutii tehnice cu privire la evitarea dezangajarii pe Programul Operational Regional, dar si despre initierea unui grup de lucru care ar urma sa vizeze simplificarea procedurilor pentru atragerea de fonduri europene de catre beneficiari.



Cu privire la implementarea Programului Operational Regional, ministrul transmite ca delegatia romana a solicitat sprijinul Comisiei Europene pentru a agrea, in cel mai scurt timp, masurile pentru reducerea riscului de dezangajare, printre care se numara propunerea unei scheme de subventionare pentru cresterea eficientei energetice in locuinte.



Un alt subiect dezbatut a fost stadiul proiectelor aferente celor trei spitale regionale, care urmeaza sa fie construite din fonduri europene in Craiova, Iasi si Cluj-Napoca. S-a agreat depunerea celor trei aplicatii la Comisia Europeana pana la finalul acestui an, dupa ce vor fi finalizate studiile de fezabilitate, in octombrie 2018.



"La intalnirea cu comisarul pentru Buget, Gunther H. Oettinger, delegatia romana a reafirmat pozitia Romaniei cu privire la viitoarea perioada financiara (2021-2027), punand accent pe faptul ca politica de coeziune ar trebui sa se concentreze in continuare pe un numar limitat de obiective tematice si prioritati de investitii. De asemenea, s-a punctat faptul ca va fi necesara o anumita flexibilitate a politicii de coeziune in viitoarea perioada, pentru a raspunde in timp scurt provocarilor viitoare", transmite ministrul.



In cadrul intalnirii, delegatia romana condusa de Rovana Plumb s-a intalnit si cu Marianne Thyssen, comisar european pentru Ocupare si Afaceri Sociale, si cu Maros Sefcovic, vicepresedintele Comisiei Europene, comisar pentru Energie.



Premierul Viorica Dancila afirma, la finalul lunii februarie, ca discutiile pe care le-a avut la Bruxelles privind accesarea fondurilor europene au ingrijorat-o, o situatie speciala fiind legata de construirea celor trei spitale regionale din Cluj, Craiova si Iasi si a facut apel catre presedintii celor trei consilii judetene sa gaseasca solutii pentru deblocarea proiectelor.



Premierul a facut apel catre presedintii consiliilor judetene sa apeleze la experienta pentru a debloca fondurile europene si le-a transmis ca, daca au probleme in accesarea acestora, ii pot comunica ei.

"Cred ca prin capacitatea si experienta de care dispuneti, precum si in calitatea de presedinti ai agentiilor de dezvoltare regional, membrii in comitetul de monitorizare al Programului Operational Regional, puteti sprijini cresterea absorbtiei (de fonduri UE - n.r.), iar problemele pe care le intampinati in accesare mi le puteti comunica in vederea solutionarii lor de urgenta", a mai explicat premierul, citat de Hotnews.