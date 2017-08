Sănătate

Recomandările medicilor în perioada caniculei

de Ziua de Cluj, 03 august 2017, 15:31

Pentru prevenirea incidentelor în perioadele cu temperaturi extreme, se recomandă populaţiei să asculte sfaturile medicilor şi să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 şi 18.

Publicitate

- Daca aveti aer conditionat, reglati aparatul astfel incat temperatura sa fie cu 5 grade mai mica decat temperatura ambientala;

- Ventilatoarele nu trebuie folosite daca temperatura aerului depaseste 32 grade Celsius;

- Daca nu aveti aer conditionat in locuinta, la locul de munca, petreceti 2-3 ore zilnic in spatii care beneficiaza de aer conditionat (cinematografe, spatii publice, magazine);

- Dacă este absolut necesara expunerea la soare între orele amiezii trebuie folosita o ţinută adecvată: pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise.

- Este obligatorie mentinerea cu rigurozitate a igienei personale prin efectuarea a cate 3 - 4 dusuri pe zi cu apa calduta.

- De asemenea, în perioadele de caniculă este recomandat consumul zinic de lichide (între 1,5 - 2 litri de lichide), fără a aştepta să apară senzaţia de sete In perioadele de canicula se recomanda consumul unui pahar de apa (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 - 20 de minute.

- Consumati fructe si legume proaspete (pepene galben, rosu, prune, castraveti, rosii) deoarece acestea contin o mare cantitate de apa;

- O doza de iaurt produce aceeasi hidratare ca si un pahar de apa

- Nu consumati alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizeaza deshidratarea si diminueaza capacitatea de lupta a organismului impotriva caldurii;

- Evitati bauturile cu continut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahar (sucuri racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice;;

- Evitati activitatile in exterior care necesita un consum mare de energie (sport, gradinarit, etc).



Trebuie avută grija persoanelor vârstnice, a copiilor, persoanelor cu dizabilităţi oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu le solicită.

Persoanele care sufera de anumite afectiuni isi vor continua tratamentul conform indicatiilor medicului. Este foarte util ca in aceste perioade, persoanele cu afectiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, mentale sau cu hipertensiune sa consulte medicul curant in vederea adaptarii schemei terapeutice la conditiile existente.

De asemenea, precizam faptul ca, Institutia Prefectului Judetului Cluj in cadrul careia functioneaza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a Judetului Cluj, Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj si Colegiul Farmacistilor Cluj au semnat Protocolul conform caruia in Farmaciile din judetul Cluj sunt organizate puncte pentru acordarea primului ajutor pentru cetatenii afectati de canicula.

Principalele manifestari in caz de temperaturi ridicate sunt:

- stare de rau general;

- oboseala;

- soc caloric ce se manifesta prin:

- febra,

- tegumente uscate,

- pierderea cunostintei;

- soc hipovolemic care se manifesta prin:

- tegumente reci si palide,

- hipotensiune arteriala;

- tulburari de ritm cardiac ;

- insomnii neobisnuite determinand apatie sau stare de nervozitate;

- crampe musculare la nivelul membrelor superioare si inferioare;

- expunerea prelungita la radiatiile solare asociata cu transpiratia poate conduce la aparitia pe piele a unor bubite rosii, cunoscute sub denumirea de dermatita actinica;

- cresterea temperaturii ambientale accentueaza starea de iritabilitate si agitatie

Pentru situatii datorate efectelor caniculei persoanele in cauza pot apela numarul unic 112.