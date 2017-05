Sănătate

Registru online al donatorilor activi de sânge din România. A fost lansat la Cluj

de mediafax, 08 mai 2017, 13:27

Primul registru al donatorilor activi de sânge din România a fost lansat, luni, la Cluj-Napoca, în cadrul campaniei „Donează sânge! Fii erou!”, iniţiată de studenţii de la Medicină, la nivel naţional.

Platforma online pe care funcţionează acest registru intermediază comunicarea dintre centrele de transfuzie şi donatori. Donatorii primesc suport în procesul de donare, prin notificări pe e-mail şi sms, în funcţie de nevoile de sânge din centrele de transfuzii din ţară, a declarat coordonatorul campaniei „Donează sânge! Fii erou!".

„Campania <<Donează sânge! Fii erou!>> este una naţională, se desfăşoară în zece oraşe din România şi este cea mai mare organizată la nivel naţional de donare de sânge. Încercăm să promovăm ideea că donatul de sânge trebuie să se facă în mod constant, nu doar în perioadele când este nevoie şi ne propunem să dublăm sau chiar să triplăm numărul donatorilor care vin zilnic la Centrul Regional de Transfuzie Cluj-Napoca. Odată cu această campanie, am lansat primul registru al donatorilor activi de sânge din România, care funcţionează online pe platforma www. donez450.ro şi care îşi propune să faciliteze procesul de donare de sânge prin intermedierea comunicării dintre centrele de transfuzie de sânge din România şi potenţialii donatori", a spus Robert Simon, student în anul VI la UMF Cluj-Napoca.

Potrivit acestuia, ideea a pornit din necesitatea de a exista un astfel de registru de donatori, iar împreună cu o firmă de IT din Cluj-Napoca a reuşit să îl şi dezvolte.

„Organizând mai multe campanii de donare de sânge de-a lungul anilor, am realizat că este comunicare defectuoasă între noi, centrele de transfuzii şi donatori. Când apărea o urgenţă, eram nevoit să lansez mesaje pe reţelele de socializare, dar nu eram sigur că acestea ajung întotdeauna la donatorii de sânge şi nu primeam un feedback de la ei că problema a fost rezolvată sau nu. Atunci am conceput ideea potrivit căreia atunci când primesc o cerere de sânge de la un spital sau de la un centru de transfuzii să pot ajunge mai rapid la donatorii de sânge. Aşa s-a născut această aplicaţie, această platformă online. Este o iniţiativă unică a cărei realizare a durat circa un an, este un produs sută la sută clujean şi vrem să punem foarte bine la punct acest registru la Cluj, pentru a putea da un exemplu bun de funcţionare şi a-l lansa la nivel naţional", a mai spus Robert Simon.

Directorul Centrului Regional de Transfuzie Cluj, Adriana Sime, a declarat, la rândul său, că existenţa unui astfel de registru al donatorilor este o mare realizare. „Atunci când sunt nevoi speciale pentru anumite grupe se poate apela la donatorii respectivi", a spus Sime.

Denisa, studentă în anul II la UMF Cluj-Napoca, a donat sânge, luni, pentru prima dată în viaţa sa în cadrul campaniei „Donează sânge! Fii erou!". „Mi-a plăcut ideea şi m-am gândit că trebuie să vin şi eu să donez. Este o idee interesantă", a spus aceasta.

Într-o zi normală, la Centrul Regional de Transfuzie Cluj vin să doneze sânge circa 50-60 de persoane, iar pe durata campaniei numărul acestora poate depăşi 150.