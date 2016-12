Sănătate

Se ştia că e miraculos din Grecia Antică. Fructul care reduce colesterolul şi luptă împotriva cancerului şi a bolilor cronice

de Ziua de Cluj, 20 decembrie 2016, 11:24

Aceste fructe mici pot aduce mari contribuţii la menţinerea sănătăţii.

Foarte cunoscute în fitoterapie, murele prezintă numeroase virtuţi medicinale.

Virtuţile terapeutice ale murelor sunt date de numeroasele principia active pe care le conţin.

Murele sunt sărace în calorii (35Kcal/100 g) si sunt o sursă deloc neglijabilă de vitamine: provitamina A, vitamine din complexul B, în special B3, B5 şi B9, vitaminele C, E şi K.

Murele conţin, de asemenea, elemente esenţiale pentru organism, cum sunt potasiul, magneziul, calciul şi fosforul, dar şi oligoelemente precum fierul, cuprul sau chiar seleniul.

Deşi această plantă este cunoscută mai ales datorită fructelor sale cu deosebite valori gustative şi dietetic frunzele şi ramurile nu sunt cu nimic mai prejos, deoarece posedă excelente valori curative.

În Grecia şi Roma antică se cunoşteau deja proprietătile astringente ale frunzelor şi ramurilor de mur iar in ziua de astăzi acest arbust este folosit în mod curent în fitoterapie.

Proprietatile si compozitia murelor

Iată doar câteva dintre cele mai importante substaţe care conferă murelor proprietăţi benefice grozave pentru sănătate.

Antioxidanţi

Culoarea murelor este dată de substanţe numite antociani ce au proprietati eficiente de a combate radicalii liberi din organism. Consumul de mure oferă femeilor un aport adecvat de antioxidanţi ce le ajută în prevenirea atât a cancerului de col uterin cât şi a cancerului la sân.

Antioxidanţii din mure ajută şi la pretejarea organismului împotriva unor boli cronice. Murele ajută la menţinerea sănătăţii oaselor, a sistemului circulator, a sistemului digestiv, etc.

Murele au o capacitate de absorbţie a radicalilor de oxigen (ORAC) de aproximativ 28 micromoli la 100 g de fruce, fiind unele dintre cele mai bogate surse de antioxidanţi.

Fibre

Murele au un conţinut ridicat de fibre. Consumul de mure asigură un aport important de fibre, necesar unei diete sănătoase. Ele vă ajută să menţineţi o bună funcţionare a sistemului digestiv. S-a demonstrat că murele ameliorează rapid simptomele tulburărilor digestive cum sunt diareea sau inflamaţii la nivelul intestinelor. Fibrele din mure ajută şi la reducerea cancerului de sân şi a cancerului de colon. Consumul de fibre din mure ajută la reglarea cantităţii de zahâr din sânge, fiind un ajutor vital pentru persoanele care suferă de diabet, sau alte boli asociate acestuia.

Taninurile

Taninurile reprezintă o altă grupă de substanţe foarte importante care se regăsesc în mure. Conţinutul ridicat de taninuri din mure ajută la protejarea diferitelor ţesuturi din organism. Ele ajută la creşterea vitezei de coagulare ajutând la vindecarea mai rapidă a rănilor sau tăieturilor. Ele ajută la menţinerea sănătăţii vaselor de sânge.

Vitamina C

Murele proaspete reprezintă o excelenta sursă de vitamina C. O cană de mure conţine aproximativ 30 mg de vitamina C. Vitamina C din mure ajută la întărirea sistemului imunitar, este un bun ajutor în lupta împotriva unor infecţii minore cum ar fi roşul în gât sau inflamaţii de la nivelul cavităţii bucale, dar ameliorează şi simptomele gripei. Vitamina C are si un rol esenţial în menţinerea sănătăţii pilelii, dar ajută şi la prevenirea diferitelor tipuri de cancer.

Acidul elagic

Murele sunt bogate în acid elagic, un compus fenolic, care este forte puternic în lupta cu virusurile, bacteriile şi chiar şi unele tipuri de cancer. Conform Berry Health Benefits Network murele au un conţinut de 3,69 mg de acid elagic per gram de fructe.

BENEFICIILE MURELOR PENTRU SANATATE

Menţin sănătatea sistemului digestiv

Murele conţin atât fibre solubile cât şi insolubile. Fibrele insolubile ajută la buna funcţionare a sistemului digestiv, permitând o absorbiţia mai bună a excesului de apă din intestinul gros. Fibrele previn constipaţia şi permit eliminarea regulată a materiilor fecale.

Luptă împotriva cancerului şi a bolilor cronice

După cum am menţionat, murele sunt o sursă natural de acid elagic. Conform American Cancer Society reprezintă un compus promiţator în tratamentul cancerului. În timpul studiilor de laborator, s-a remarcat că acidul elagic încetineşte creşterea tumorilor maligne şi ucide celulele canceroase ale animalelor de laborator. Alte studii efectuate de American Cancer Society arată că acidul elagic poate reduce efectele nocive pe care estrogenul le are în cancerul de sân.

Un rol important în lupta împotriva cancerului o au şi antioxidanţii şi vitamina C din mure care ajută reducerea radicalilor liberi, prevenind astfel apariţia cancerului şi a diferitelor boli cornice.

Murele reduc colesterolul

Murele conţin pectină şi fibre solubile, două substanţe cunoscute pentru efectul de reducere a colesterolului rău (LDL). Un studiu din 1987 a Universităţii din Florida, condus de Dr. James Cerda, publicat în Science News, evidenţiază faptul că după 4 luni în care au consumat pectin din fructe, participanţilor la studiu li s-a redus nivelul de colesterol cu o medie de 9%, iar la unii participanţi li s-a redus nivelul de colesterol cu până la 19%.

Pectina nu este singurul remediu împotriva colesterolului pe care îl oferă murele. Fibrele solubile au şi ele un rol foarte important în reducerea nivelului de cholesterol LDL.

Luptă împotriva gripei şi răcelii

Murele au conţinut ridicat de vitamina C. Oregon State University a realizat un studiu care a demonstrat că doze mari de vitamina C pot preveni răceala la unii indivizi şi pot reduce durata acesteia cu 14 % la copii şi cu 8% la adulţi.

De asemenea, datorită conţinutului în taninuri, murele ajută la reducerea iritaţiilor în gât care apar odată cu răcelile şi gripa.

Menţin sănătatea sistemului cardiovascular

Fibrele şi pectina prezente în mure sunt benefice sistemului cardiovascular, reducând nivelul colesterolului. De asemenea, magneziul din aceste fructe contribuie la sănătatea sistemului cardiovascular relaxând arterele, permiţand sângelui oxigenat să circule mai uşor în organism. Magneziu ajută şi la prevenirea formării radicalilor liberi care pot deteriora muşchiul cardic ca urmare a uni atac de cord.

Un alt compus prezent în mure, care se pare că are proprietăţi protectoare împotriva disfuncţiilor endoteliale şi a însuficienţei vasculare induse de peroxinitrit, este cianidin-3-O-glucozidul.

Se ştie că murele conţin salicilaţi, care au rol de analgezic şi clamant al durerilor, având rol şi în reducerea riscului de apariţie a bolilor cardiovasculare.

Murele previn guta şi afecţiunile urinare

Guta, o inflamaţie dureroasă a articulaţiilor, este cauzată de un exces de acid uric în sânge. Acumularea de acid uric poate duce, de asemenea, la formarea de pietre la rinichi. Deşi unii indivizi sunt predispuşi genetic la apariţia gutei, murele pot ajuta la reducerea acidului uric din sânge, prevenind astfel apariţia acestei boli. În plus, murelor li se atribuie proprietăţi diuretice şi antiinflamatoare, fiind benefice în afecţiunile vezicii urinare.

Sunt eficiente în afecţiunile mucoasei bucale

Murele sunt eficace în remedierea afecţiunilor mucoasei bucale şi a inflamaţiilor de la nivelul gurii în general (afte, gingivite, stomatite). Astringentă prin excelenţă, mura ajută la refacerea epidermei şi a mucoasei prin reducerea secreţiilor şi oprirea sângerărilor.

Sunt un bun remediu împotriva diareei şi hemoroizilor

Consumul de mure s-a dovedit a fi benefic pentru cei care suferă de diarie şi de inflamaţii la nivelul intestinelor. Murele au fost folosite şi pentru a ameliora hemoroizii, datorită conţinului lor în taninuri.

Alte proprietăţi

Murele au proprietăţi antibacteriene şi pot fi eficiente în combaterea bacteriilor din sânge.

Consumul regulat de mure poate încetini procesul de îmbătrânire.

Flavonoizii prezenţi în mure ajută la îmbunătăţesc vederea şi previn apariţia degenerescenţei maculare.

Murele pot fi consumate proaspete, singure sau în salate de fructe, sub formă de suc sau sirop. Ele îşi păstrează foarte bine proprietăţile prin congelare, putând astfel să le avem la îndemână pe tot parcursul anului.

Încă din antichitate se fabrica vinul de mure, într-un mod asemănător celui în care se fabrică vinul de struguri. Murele se pot folosi şi pentru a aromatiza oţetul.