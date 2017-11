Sănătate

Secretul oamenilor care nu se îmbolnăvesc niciodată. 5 sfaturi pentru creşterea imunităţii

de P.O., 30 noiembrie 2017, 13:25

Unele persoane nu se îmbolnăvesc, deși își petrec timp lângă cineva care are gripă, o răceală ori o viroză, şi te întrebi, cu siguranță, care este secretul lor.

Iată ce trebuie să faci, astfel încât sî îţi întăreşti şi tu imunitatea şi să fii la adăpost de boli:

1. Suplimente cu vitamina C

Mai multe studii au aratat ca vitamina C creste imunitatea. De aceea, asigura-te ca nu ai carente de vitamina C in organism. O poti lua in mod natural, din citrice, patrujnel, ardei gras, spanac, rosii, capsuni, zmeura, varza. De asemenea, poti lua si suplimente cu vitamina C.

2. Odihna, foarte importanta