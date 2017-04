Sănătate

NEWS ALERT Sesizare la Colegiul Medicilor Cluj. O tânără a născut un copil mort după ce a fost trimisă acasă de medici

de mediafax, 19 aprilie 2017, 18:48

O tânără acuză medicii unei clinici de Obstetrică-Ginecologie din Cluj de neglijenţă, după ce a născut un copil mort, deşi, înainte cu câteva zile, se prezentase la spital cu scurgeri de lichid amniotic, dar a fost trimisă acasă.

Larisa Asofiei, care locuieşte într-un sat de lângă Cluj-Napoca, a declarat, miercuri, că s-a prezentat în luna martie la clinica "Dominic Stanca" cu scurgeri de lichid amniotic şi a fost lăsată acasă, iar după patru zile când a revenit a născut un copil mort, transmite corespondentul MEDIAFAX.

"M-am prezentat în 9 martie la clinică, la urgenţă, cu pierdere de lichid amniotic, iar când am ajuns am fost investigată şi mi-au spus medicii că nu am membranele rupte. Eram însărcinată în 34 de săptămâni, inima copilului bătea, mi-au spus că e bine şi am fost lăsată acasă. Am venit acasă, vineri şi sâmbătă am simţit copilul, duminică nu l-am mai simţit, dar nu mi-am făcut probleme, după ce am fost la medici şi mi-au spus că scurgerea era normală, am avut încredere în ei. Luni seară m-au apucat contracţiile şi am chemat ambulanţa şi m-am dus la clinică. M-au pus la monitorizare şi mi-au spus că nu mai bătea inima copilului, iar apoi am născut un copil mort. Am depus o sesizare la Colegiul Medicilor şi îi acuz pe medici de neglijenţă. Voi depune şi o plângere la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, să nu mai păţească şi alte mămici ce am păţit eu", a povestit femeia.

Aceasta reclamă că la câteva minute după ce a născut, o asistentă i-a pus în faţă un formular pe care să îl semneze prin care este de acord cu incinerarea fătului mort, de sex masculin, motivând că nu este o altă procedură.

"Am semnat că mi-a indicat asistenta unde să semnez, eram tulburată, soţul era afară pe hol, dar nu l-a băgat nimeni în seamă, nu am putut să mă consult cu el. Am rămas internată trei zile, dar nu a venit niciun medic să mă vadă. Pe certificatul de deces al copilului scrie insuficienţă utero-placentară, dar nu mi-a explicat nimeni ce înseamnă acest lucru, iar pe rezultatul autopsiei scrie că nu au fost malformaţii la nivelul fătului sau placentei. În 14 martie am născut şi în 15 martie fătul mort l-au dus şi l-au incinerat, nici nu ştiu unde. Nu m-au lăsat să îl duc acasă pentru înmormântarea creştinească", a spus Larisa Asofiei.

Aceasta a menţionat că, pe durata sarcinii, şi-a făcut toate controalele, iar medicii i-au spus, de fiecare dată, că totul este în regulă iar copilul este bine.

"Eu cred că mi s-a rupt apa şi cred că trebuia să fi fost internată când am fost în 9 martie, este neglijenţă din partea medicilor. Soţul meu încă nu şi-a revenit din şoc", a afirmat tânăra.

Larisa Asofiei mai are acasă o fetiţă de doi ani.

Preşedintele Colegiului Medicilor Cluj, Cosmin Puia, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că a citit sesizarea tinerei, iar documentul va fi analizat.

"Procedura prevede un punct de vedere, referate din partea celor reclamaţi, referate de specialitate din partea unor medici specialişti din altă unitate medicală. Va dura circa o lună până se va pronunţa Colegiul Medicilor Cluj", a spus Puia.

Şeful Clinicii de Obstetrică -Ginecologie "Dominic Stanca", Dan Mihu, a declarat, la rândul său, că decesul copilului Larisei Asofiei a fost un incident regretabil, care însă se întâmplă în patologia obstetricală, în condiţiile în care procentul de făt mort intrauterin este de 4 la o mie de naşteri.

"Acest incident nu poate să fie previzibil, a fost un făt mort înainte de începerea naşterii, fără a se putea preciza exact când a fost momentul acestui incident. Pacienta a fost monitorizată, iar consultaţia din 9 martie a atestat o stare bună a mamei şi fătului, membranele erau intacte. Condiţiile nu impuneau internarea pacientei în acel moment, iar la cea de-a doua internare s-a constatat că fătul nu era viu. Procedura de incinerare a fătului era cea mai optimă în această situaţie, nu s-au făcut presiuni asupra ei pentru a-şi da consimţământul în vederea incinerării", a spus Mihu.

Acesta a susţinut că tot ceea ce s-a făcut pentru Larisa Asofiei a fost corect, aşteptându-se acum concluzia Colegiului Medicilor Cluj.

"Poate că era mai bine ca nedumeririle pe care le-a avut să le fi lămurit înainte de a pleca acasă, putea să întrebe, aş fi apreciat dacă ar fi venit la mine în perioada cât a fost internată. Consider că, din punct de vedere procedural, a fost o atitudine corectă, inclusiv din punctul de vedere al incinerării. Noi am dorit să se facă autopsia fătului, care s-a şi făcut. Din păcate, nu întotdeauna cauza reală poate fi identificată, există aşa zisele cauze ideopatice în medicină, adică acele cauze prin care mijloacele noastre de investigaţie nu pot elucida o cauză. Incidentul nu putea fi prevenit", a mai spus Dan Mihu.