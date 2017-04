Sănătate

Sorin Grindeanu, despre vaccinare: E o situaţie care nu mai trebuie tolerată

de mediafax, 27 aprilie 2017, 11:28

Premierul Grindeanu a declarat, joi, că înainte de a gândi campanii de informare sau obligativităţi în legătură cu vaccinarea, autorităţile trebuie să se asigure acele vaccinuri există şi sunt disponibile pe piaţă, în caz contrar se ajunge la o situaţie ridicolă.

"Înainte de a gândi campanii de informare sau obligativităţi în legătură cu vaccinarea, trebuie să ne asigurăm că acele vaccinuri există şi sunt disponibile pe piaţă. Pentru că altfel, riscăm să ajungem într-o situaţie ridicolă în care impunem sancţiuni, dar nu avem stocuri! Sunt 100% hotărât să rezolv această problemă odată pentru totdeauna! Este o situaţie care nu mai poate fi tolerată sau acceptată. Este inadmisibil ca în România să existe an de an crize multiple din cauza lipsei repetate a vaccinurilor. Este inadmisibil pentru că această situaţie a adus suferinţă acelor familii ai căror copii au murit de rujeolă. Nu există nicio scuză pentru aceste drame. Sau pentru faptul că am ajuns să raportăm situaţii în care pe anumite tipuri de vaccinuri doar 1 din 2 copii mai este imunizat", a declarat Sorin Grindeanu.

El a mai spus că viaţa unui om, a unui copil "nu trebuie să depindă de soartă sau de o ladă frigorifică" în care să i se aducă vaccinul necesar de peste hotare.

"Soluţiile trebuie găsite aici, iar eu şi colegii mei din Guvern am decis să facem din acest lucru o prioritate. (...) Vreau să stabilim direcţii clare de acţiune care să asigure predictibilitate, flexibilitate şi continuitate în procesul aprovizionării cu vaccinuri", a mai spus premierul.

Premierul Sorin Grindeanu a mai declarat, joi, că şi-a vaccinat ambii copii, afirmând că respectă dreptul părinţilor de a decide dacă îşi vaccinează copiii, dar că unul nevaccinat nu-şi riscă doar propria sănătate, ci şi pe a celorlaţi copii din jurul său.

"Am doi copii, de şase şi trei ani. I-am vaccinat pe amândoi, dar de fiecare dată am avut probleme în a găsi vaccinul de care aveam nevoie. (...) Poate sunt eu unul dintre părinţii care au avut noroc, dar vaccinarea propriului copil nu trebuie să ţină nicidecum de o chestiune legată de hazard. (...) Este adevărat, şi susţin ideea că părinţii au dreptul de a alege ce consideră mai bine pentru copilul lor, dar în acelaşi timp mai cred că alegerile individuale trebuie puse în discuţie atunci când îi rănesc pe cei din jur, pentru că un copil nevaccinat nu-şi riscă doar propria sănătate, ci şi pe a celorlaţi copii din jurul său", a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul evenimentului „Săptămâna Europeană a Imunizării - Vaccinarea: o problemă de sănătate publică. Copii, dincolo de numere."

El a mai spus că rezolvarea lipsei vaccinurilor este esenţială, dar că, în acelaşi timp, autorităţile trebuie să ia măsuri să rezolve şi lipsa de informare.

"Eu vă asigur că sunt hotărât şi eu şi domnul ministru şi echipa pe care o conduc să luăm măsurile necesare, în dialog permanent, aşa cum am început, cu medicii, cu instituţiile responsabile în domeniu, astfel încât, pe de o parte, să reuşim să rezolvăm - şi nu doar temporar - problema vaccinurilor, iar, pe de altă parte, să reuşim să informăm şi să educăm corect românii în legătură cu importanţa imunizării, pentru că aceasta este calea corectă", a precizat premierul.