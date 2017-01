Sănătate

Uleiul anticancerigen, care ajută inima, reduce tensiunea şi colesterolul

de Ziua de Cluj, 12 ianuarie 2017, 10:27

Proprietatile antiinflamatorii si vindecatoare ale acestui ulei sunt foarte mult apreciate de specialistii in medicina.

Stiati ca uleiul de primula contine aproximativ 70% acid linoleic cunoscut mai ales pentru proprietatile lui anticancerigene? Ei bine acest acid linoleic este foarte important pentru organism, face parte din grupul acizilor grasi esentiali care sunt cunoscuti si cu numele de Omega-6. Acesta este motivul pentru care nu ne miram ca uleiul de primula este numit "un miracol al timpurilor moderne".

Uleiul de primula este realizat din semintele acestei plante Oenothera biennis prin presarea la rece.

Efectele acestui ulei de primula se datoreaza desigur continutului sau de acizi grasi esentiali de care am spus mai sus. Acestia au o actiune foarte buna asupra organismului, ajuta la consolidarea sistemului imunitar.

Proprietatile antiinflamatorii si vindecatoare ale uleiului de primula sunt foarte mult apreciate de specialistii in medicina si de aceea este recunoscut ca adjuvant in tratamentul unor boli care se manifesta prin inflamatii cronice. In acest sens ne referim la boli grave de tipul artritei reumatoide sau dermatitei atopice. Desigur trebuie sa spunem ca ajuta si in tratamentul bolilor cardiovasculare, pentru ca este foarte important.

Uleiul de primula reduce presiunea sangelui, nivelul de colesterol din sange, ajuta in prevenirea efectiunilor si bolilor de inima.

Este un bun remediu in tratamentul problemelor dermatologice si bolilor de piele. Astfel poate fi utilizat in cazuri de psoriazis, eczeme, alergii, acnee, roseata si arsuri de la nivelul pielii, etc.

Uleiul de primula este bun pentru tratamentul pielii uscate, sensibile, alergice, pentru combaterea ridurilor, acneei si prevenirea imbatranirii premature a tenului. De asemenea ajuta in calmarea mancarimilor, usturimilor si altor senzatii neplacute care sunt cauzate de probleme ale pielii.

Datorita continului sau de acid linoleic ajuta in probleme care apar la pubertate sau in timpul menopauzei, dar si in perioara premenstruala.

Uleiul de primula este recomandat pacientilor care sufera de diabet, boala Raynaud, scleroza multipla, astm, rinita alergica si boli mentale deoarece ajuta in ameliorarea simptomelor ce apar in astfel de cazuri.

Uleiul are efect calmant si poate fi utilizat in cazuri de mastalgie sau asa numita durere la nivelul sanilor. Medicii insa nu recomanda ca uleiul sa fie folosit de femeile insarcinate sau care alapteaza.

De asemenea uleiul de primula este folosit in cosmetica pentru imbunatatirea aspectului pielii dar si al parului. Are efect foarte bun asupra parului uscat, ajuta in tratamentul acestuia si in combaterea matretii.

Este indicat sa fie folosit diluat impreuna cu alt ulei vegetal mai putin concentrat. Procentul trebuie sa fie de 1:10, adica o parte ulei de primula si restul ulei vegetal.