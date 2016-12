Sănătate

Zece plante "dinamită" pentru sănătate. Pentru tratarea căror afecţiuni sunt ele indicate

de Ziua de Cluj, 25 decembrie 2016, 13:03

Obosita? Stresata? Indispusa? Din nefericire, ritmul alarmant al vietii creeaza si astfel de probleme

Usturoiul

Probabil cel mai celebru si, in multe cazuri, cel mai eficient condiment-medicament. Toate partile acestei plante sunt active, dar cele mai puternice sunt reprezentate de catei. Utilizarile medicale ale usturoiului sunt atat de multe, incat unii specialisti il considera panaceu. In primul rand, este un antibiotic si un antiseptic general, vermifug excelent, un reglator foarte bun al florei intestinale, antidiabetic, stimulent si reglator al functiilor organismului, remediu profilactic al tumorilor canceroase si cel mai bun prieten al sistemului circulator.

Catina

Catina (foto) este o planta salbatica care creste si in Romania. Fructul de catina contine de doua ori mai multa vitamina C decat macesul si de zece ori mai multa decat citricele. Proprietati principale: tonifiant general, astringent, vermifug, bactericid. Indicatii majore: avitaminoze, maladii neuroendocrine, stari alergice, boli de ficat, astenie de primavara, anemie.

Ginseng

Renumit ca afrodisiac, cat si ca medicament general, ginsengul a fost folosit, vreme de mii de ani, de catre barbatii coreeni si chinezi, care reuseau astfel sa procreeze si la varsta de 60-70 de ani! Este planta cu cel mai puternic efect de reintinerire si este un mare sustinator al fluxului hormonal. Indicat in cazuri de impotenta, senilitate, debilitate, oboseala, convalescenta.

Echinacea

Originara din preeriile Americii de Nord, echinaceea are un puternic efect detoxifiant si a fost folosita intens de triburile de amerindieni. Este un antibiotic natural, curata sangele si sistemul limfatic, catalizeaza actiunea celulelor albe si este cel mai bun aliat in cazul bolilor de plamani, al gripei si virozelor.

Spirulina

Aceasta alga micuta are o varsta record de peste 500 de milioane de ani. Spirulina contine pana la 70% proteine, din care o mare parte - pana la 50% - poate fi asimilata usor de organismul uman. Este folosita cu succes in alimentatia sportivilor de performanta. Spirulina, alaturi de laptele de mama, reprezinta singurul produs natural care contine acidul gras gamalinoleic.

Sarsaparilla

Este o vita de vie tropicala care creste in Mexic, America Centrala si de Sud. Radacina sa are multe proprietati surprinzatoare. Din ea este fabricat in scopuri medicale testosteronul. Indicata in boli venerice, herpes, boli de piele, artrita, reumatism, guta, epilepsie, impotenta, stari de nebunie.

Yohimbine

Scoarta copacului african yohimbe este sursa acestui puternic afrodisiac legal. Este foarte folosit in Africa pentru deosebita stimulare erotica pe care o produce, intarind erectia si stimuland fluidele vaginale. Este recomandabil sa fie consumata cu aproximativ 1.000 miligrame de vitamina C. Datorita efectelor secundare, este recomandata a se folosi sub supravegherea medicului.

Muira puama

Denumit si „lemnul potentei", muira puama este un arbust care creste in jungla amazoniana. Pe langa efectul afrodiziac, lemnul potentei este utilizat, de asemenea, si in probleme neuromusculare. Proprietati: analgezic, antioxidant, neuroastenic, neuroprotectiv, are rezultate excelente si in tratamentul dispepsiei, paraliziilor, problemelor menstruale, gripei, preventiv contra cheliei.

Yerba mate

Este un arbore din America de Sud. Cercetatorii elvetieni au stabilit, in urma studiilor, ca yerba mate aduce mari beneficii celor care vor sa piarda kilogramele in plus. Ajuta suferinzii de Parkinson, este indicat in depresii, hipertensiune, abuz de droguri, stimuleaza inima, curata sangele, imbunatateste memoria si lupta contra radicalilor liberi.

Aloe vera

Creste in zonele aride din Africa, Europa, Asia. Din cele 240 de specii, 4 au valori medicale. Gelul de aloe este cel mai bun produs natural de ingrijire a pielii. Aloe a fost intens folosita in Egiptul antic, Cleopatra a recunoscut pe atunci ca secretul frumusetii sale se datora acestei plante. Se indica si in cazuri de febra, constipatie, obezitate, hepatita, menopauza.