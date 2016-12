Sport

2 jucători de la CFR, în TOP 10 al celor mai rapide goluri înscrise în acest sezon

de Robert Popa, 21 decembrie 2016, 12:50

Gruparea din Gruia îi are în acest clasament pe atacantul Cristi Bud (2 goluri) și pe mijlocașul Juan Carlos Ruiz (un gol).

Juan Carlos Ruiz (mijloc) este pe locul 2 în acest top/ Foto: Valentin Todea/ sport-focus.ro

Cei doi jucători ocupă locurile 2, respectiv 3, în top 10 al celor mai rapide goluri înscrise în acest sezon. Ruiz a reușit să marcheze în minutul 3 al confruntării cu Dinamo, din etapa a 16-a, iar Bud a înscris în minutul 4 al partidei cu FC Voluntari, din runda a opta. Bud a mai punctat, de asemenea, în minutul 5 al deplasării cu campioana Astra Giurgiu, din etapa a 18-a. Ultima reușită se află pe locul 6 în acest clasament.

Înaintea ultimei runde din 2016, CFR Cluj a ocupat primele două poziții din topul respectiv, dar a fost depășită de FC Botoșani, notează ProSport. Formația antrenată de Leo Grozavu a înscris în secunda a opta din confruntarea cu FC Viitorul, prin fostul rapidist Mihai Roman.

Gruparea din Gruia a încheiat anul pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, cu 30 puncte. ”Feroviarii” au în acest moment cel mai bun atac din campionat, cu 34 goluri. 11 dintre ele i-au aparținut atacantului Cristi Bud.

TOP 10 al celor mai rapide goluri înscrise în acest sezon

1. Roman, min. 1, et. 21, Viitorul -FC Botoşani 3-1

2. Juan Carlos, min. 3, et. 16, Dinamo - CFR Cluj 0-2

3. Bud, min. 4, et. 8, CFR Cluj - FC Voluntari 5-0

4. Ciucur, min. 4, et. 17, CSMP Iaşi - CSU Craiova 2-1

5. Rick Boldrin, min. 4, et. 18, Dinamo - Steaua 3-1

6. Bud, min. 5, et. 18, Astra - CFR Cluj 1-2

7. D. Lazar, min. 5, et. 13 (autogol), Dinamo - Pandurii 4-0

8. Val. Alexandru, min. 5, et. 9, CSMP Iaşi - Pandurii 3-2

9. Ţigănaşu, min. 5, et. 2, CSMP Iaşi - Gaz Metan 3-1

10. A. Chiţu, min. 5, et. 19,Viitorul - CSU Craiova 2-0