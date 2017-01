Sport

A venit la "U" cu gânduri mari. "Vom duce echipa acolo unde îi este locul"

de Robert Popa, 27 ianuarie 2017, 13:05

Marius Ionescu s-a integrat fără probleme în lotul "studenților" și vrea să pună urmărul la revenirea Universității Cluj pe prima scenă fotbalistică din România.

Foto: FC Universitatea Cluj.ro

"Proiectul de la Universitatea are niște baze solide și consider că orice jucător ar putea fi convins să semneze cu această echipă, pentru că aici totul este pus la punct. Transferul reprezintă un pas înainte, chiar daca voi juca un retur în Liga a IV-a. Aici există mult profesionalism, am toate condițiile pentru a face performanță și sunt foarte încântat ca am devenit fotbalistul

acestei formații. Cred că sunt unele cluburi în Liga I, în subsolul clasamentului, care nu au condiții cum găsești aici. Tradiția, suporterii și stadionul sunt niște factori extrem de importanți pentru orice jucător, te obligă să dai totul pentru echipa la care ai ajuns", a declarat noul fundaș al Universității pe site-ul clubului.

Ionescu s-a integrat perfect în formația lui "Papi" și are gânduri mari.

"Atmosfera e bună, pe băieți îi cunoșteam, totul este în regulă. Este cu atât mai important faptul că în viitor acest club va avea o academie, deoarece se va baza pe niște juniori pe care îi va crește și care vor ajuta mult Universitatea, sunt convins de asta. Trebuie să muncim, să fim serioși, să promovăm an de an, astfel încât "U" să ajungă acolo unde îi este locul, în Liga I", a mai spus el.

Marius Ionescu s-a născut în 4 martie 1992, la Craiova, dar a efectuat junioratul în Ardeal, la formația Liberty Salonta, alături de care a fost dublu campion național la categoria sa de vârstă. Până să semneze cu "U" Cluj, el a mai jucat pentru Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Craiova, FC Bihor și Unirea Jucu. Alături de Ionescu, au mai venit în această iarnă de la Unirea Jucu (Liga a III-a) Claudiu Rogozan și Tinuț Budăcan.