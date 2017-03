Sport

Adrian Iencsi: ”Ne-am creat puține ocazii și nu le-am concretizat”

de Robert Popa, 27 martie 2017, 18:43

Fostul internațional român, Adrian Iencsi (42 ani), a comentat, luni, la ZIUA LIVE, rezultatul obținut de ”tricolori” în meciul cu Danemarca, de pe Cluj Arena, din preliminariile CM 2018.

Naționala a scos doar un egal cu Danemarca, scor 0-0, pe Cluj Arena, în cea de-a cincea etapă din calificările pentru turneul final din Rusia.

”A fost un joc cu un nou sistem, destul de interesant 3-4-1-2, eu sincer nu credeam că va aborda meciul cu acest sistem, cu 3 fundași pe linia de fund, și la final am văzut echipa așezată așa în teren. Naționala a jucat în ultimii ani într-un sistem 4-2-3-1, și atunci eram sigur că poate fi riscant. Putea să și iasă, să obținem o victorie foarte bună, dar din păcate nu a ieșit. Am văzut un joc lipsit de orice consistență, un început destul de slab, fără încredere. Am avut acele două ocazii, cu centrare în fața porții pentru Keșeru, pe care n-am reușit să le fructificăm. Poate dacă Keșeru era mult mai atent, și înscria, altfel era soarta acestei partide. La calitatea pe care o au jucătorii noștri, ar trebui să ai cel puțin 5-6 ocazii pe repriză, ocazii clare. Noi ne-am creat prea puține ocazii de poartă și nu le-am concretizat", a spus Adrian Iencsi, luni, la ZIUA LIVE.

Fostul fundaș al Naționalei l-a apărat pe selecționerul Christoph Daum după rezultatul de duminică, în urma căruia "tricolorii" se mențin pe locul 4 în Grupa E, cu 6 puncte.

"Eu îl apreciez foarte mult pe Christoph Daum. Întradevăr, discursurile pe care le-a ținut nu s-au concretizat. E ușor să reproșăm cuiva, dar sunt sigur că dânsul gândește în perspectivă, vrea să facă ceva bun. Un lucru bun a făcut deja, promovând tineri precum Rotariu, Benzar sau Răzvan Marin", a explicat acesta.

Adrian Iencsi crede în continuare în șansele de calificare ale Naționalei la Cupa Mondială din 2018 și își dorește ca "tricolorii" să tragă tare pentru a reuși acest lucru.

"E foarte bine că selecționerul încă mai crede, pentru că dacă nici dânsul nu o face, atunci cine să mai creadă. E normal să-și motiveze echipa, ne așteaptă meciuri foarte grele. Șanse mai sunt, să dea Dumnezeu să ajungem în situația să depindem de un meci și să ne calificăm la Campionatul Mondial, să ajungem să depindem, de ce nu, de chiar ultima partidă. Mi-aș dori să tragem de noi și să ajungem și la baraj. Orice se poate întâmpla", a mai spus Iencsi.

Adrian Iencsi a strâns 30 selecții și un gol în Naționala României. Din luna ianuarie, se află pe banca Unirii Jucu (Liga a III-a, Cluj). Fostul fundaș a câștigat 7 trofee interne cu Rapidul între 1998 și 2003.

Următorul meci al ”tricolorilor” din actuala campanie este programat pe 10 iunie, în deplasare, cu Polonia.

1. Polonia - 13 puncte

2. Muntenegru - 7 puncte

3. Danemarca - 7 puncte

4. ROMÂNIA - 6 puncte

5. Armenia - 6 puncte

6. Kazahstan - 2 puncte