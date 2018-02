Sport

Alin Bondar: E o victorie foarte importantă pentru noi

de Ionuţ Grindean, 13 februarie 2018, 10:40

Antrenorul echipei de handbal feminin a Universității Cluj crede că echipa sa a dat dovadă de maturitate și a reușit un succes important.

foto facebook.com/uclujhandbal

Tehnicianul echipei din Liga Florilor consideră ca victoria împotriva Coronei este vitală în salvarea de la retrogradare a formației sale. „E o victorie foarte importantă pentru noi. Sperăm să mai acumulăm cel puțin două victorii și atunci cred eu că, oarecum, putem să jucăm liniștiți sau poate chiar să fim salvați de tot ceea ce s-a întâmplat. Știam că va fi un meci greu, știam că nici handbalistele de la Corona nu sunt în cea mai bună formă. Dacă stăm să ne uităm, în ultimele 10 etape, poate că noi am mers mai bine chiar decât ele. Dacă le scoți cele patru victorii din primele patru etape Corona a mers aproape ca noi sau chiar mai slab", a declarat antrenorul Universității.

Bondar crede că diferența s-a făcut în final, când elevele sale au fost mai concentrate în joc. "Am trăit periculos pe final, dar nici fetele nu sunt făcute din tablă. Ele au dat foarte mult, au crezut, s-au dăruit, au depus efort. Pe final, eu cred că pur și simplu nu am mai putut fizic. Deci, atâta efort au depus și ,practic, am jucat la trecerea timpului. Puteam chiar să și pierdem dacă Ionica nu avea acea intervenție din final de meci. Cu acea intervenție, Ionica a băgat cel puțin un punct în visteria clubului", a mai adăugat tehnicianul.

"U" Cluj va juca în deplasare, împotriva echipei SCM Craiova, în următorul meci din Liga Florilor. Meciul va avea loc în 24 februarie.