Ana Bogdan, calificată în optimile turneului de tenis de la Taipei, după ce a învins-o pe favorita competiţiei

de mediafax, 30 ianuarie 2018, 15:43

Ana Bogdan (25 de ani, 89 WTA) continuă forma excelentă pe care o traversează în acest început de an.

Eleva antrenorului Gabi Moraru s-a calificat marti în optimile turneului de la Taipei - premii de 227.000 de dolari - după ce a învins-o, 6-4, 6-1, pe principala favorită, fostul nr.14 WTA, chineazoaica Shuai Peng (32 de ani, 31 WTA), semifinalistă la US Open 2014. În optimi, Ana o va întâlni pe câştigătoarea meciului Eugenie Bouchard - Lin Zhu.

"Sunt încrezătoare, aşa am intrat pe teren şi la începutul meciului şi nu m-am gândit nicio clipă că în faţa mea o voi avea pe principala favorită a turneului. Mă simt foarte bine, chiar dacă partidele se dispută în sală. Am reuşit să contracarez jocul variat al lui Shuai Peng şi mi-am făcut jocul de la început până la sfârşit. Serviciul mi-a funcţionat şi am câştigat încredere pe măsură ce identificam punctele pe care le pot specula. E o jucătoare cu mare experienţă, dar am pregătit foarte bine tehnico-tactic partida.

Nu contează cu cine voi juca în următorul tur, important e ca eu să-mi fac jocul, voi urmări meciul dintre Bouchard şi Lin Zhu pentru a-mi putea pregăti strategia în vederea calificării în sferturi. Acesta este următorul obiectiv", a declarat pentru ProSport jucătoarea din Sinaia. În urma acestei victorii, Ana (89 WTA) a urcat pe locul 85 în clasamentul WTA.

În optimi, la Taipei, e prezentă şi Monica Niculescu. Eleva lui Călin Ciorbagui va juca împotriva Zarinei Dyas din Kazahstan.