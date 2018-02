Sport

Antrenorul CFR Cluj: Erau nişte băieţi în spatele meu care m-au înjurat tot meciul

de mediafax, 11 februarie 2018, 13:01

Pentru antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, derby-ul de sâmbătă cu FCSB, de pe Arena Naţională, nu a fost special doar în măsura în care a întâlnit principala contracandidată la titlu, ci şi pentru că a însemnat revederea cu fanii echipei pentru care a scris istorie.

Totuşi, nu totul s-a petrecut cum şi-ar fi dorit antrenorul liderului Ligii 1.

Considerat cel mai bun produs al academiei Stelei, "Bursucul" a fost aplaudat de o parte dintre fani la intrarea pe gazon, semn că aceştia nu au uitat performanţele fabuloase obţinute de fostul fundaş dreapta, însă restul meciului s-a desfăşurat pe alte coordonate în relaţia antrenor - fani. Aşa cum Petrescu a dezvăluit la conferinţa de presă de după meci, unii dintre suporteri au avut o atitudine greu de înţeles: "M-au aplaudat? Sincer, nu am fost foarte atent, dar au făcut foarte bine, pentru că înseamnă că-şi respectă valorile. Dar erau nişte băieţi în spatele meu care m-au înjurat tot meciul, vreo zece. M-au înjurat de toate familiile pe care le am şi tot ce am păţit. Poate nu erau stelişti. Dacă erau stelişti, înseamnă că nu înţeleg nimic de la viaţă", a povestit "Bursucul".

Dan Petrescu a îmbrăcat tricoul roşu-albastru între 1986 şi 1991, aventura sa la echipa care l-a crescut terminându-se după trei titluri de campion al României, trei Cupe şi o finală a Cupei Campionilor Europeni, pierdută cu AC Milan, în 1989.