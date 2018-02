Sport

Antrenorul CFR-ului, laude pentru adversarii de sâmbătă

de Ionuţ Grindean, 09 februarie 2018, 16:13

Dan Petrescu a lăudat lotul și banca tehnică a FCSB-ului și spune că echipa clujeană s-ar mulțumi și cu un egal în derby.

Petrescu a apreciat atacul echipei de pe locul 2, din Liga 1, dar și pe antrenorul Dică. "Sper să fim pregătiți pentru atacul pe care îl va avea Steaua mâine, fără Alibec și fără Gnohere. Nu contează cine joacă, toți jucătorii de atac pot să facă diferența. Eu zic că la orice meci sunt importante micile detalii. Antrenorul Stelei e foarte tânăr, dar are rezultate excelente. Nu înțeleg criticile la adresa sa. Echipa e în primăvara europeană și în campionat are 50 de puncte", a spus antrenorul liderului.

Antrenorul din Gruia susține că meciul de sâmbătă nu e unul decisiv și că la CFR nu există presiunea de la FCSB. "Nu e un meci decisiv. Dacă mai erau trei etape, 100% era decisiv, dar mai sunt 12 cu tot cu play-off. E un meci important în sine, joacă echipa de pe primul loc cu cea de pe locul doi. Am crescut la Steaua și știu ce presiune e. CFR acceptă și alt loc în afară de primul. Când am fost adus nu mi s-a impus un obiectiv. E un proiect pe doi ani în care trebuie să ne batem pentru titlu. Dacă putem să îl luăm în primul an, de ce nu? Dar nu e aceeași presiune ca și la FCSB", a mai menționat Petrescu.

La final, tehnicianul CFR-ului a spus că "feroviarii" s-ar mulțumi și cu un egal în capitală. "În deplasare, indiferent cu cine joci, o remiză e un rezultat bun. Dar dacă jucăm la egal 100% vom pierde. Nu putem să spunem că dacă ne apărăm tot meciul și facem 0-0 suntem mulțumiți, pentru că nu e normal. Trebuie să facem ambele faze bine și să câștigăm", a adăugat fostul campion al României.

Partida dintre CFR și FCSB va avea loc pe Arena Națională, sâmbătă, 10 februarie, de la ora 20:45.