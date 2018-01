Sport

Atacantul adus de "U" să umple cu goluri porţile adverse: "Hagi m-a sfătuit să vin"

de P.O., 26 ianuarie 2018, 19:33

Noul atacant al "Șepcilor roșii", Cristi Ene, vine de la Viitorul şi are trei titluri de campion național cu juniorii Academiei Gheorghe Hagi și o participarea în UEFA Youth League.

Site-ul oficial al FC Universitatea Cluj a realizat un reportaj cu Cristi Ene, atacantul adus la Cluj de la Viitorul. Ene s-a împrietenit cu mingea devreme, la 6 ani, când a ajuns la Delta Tulcea, formația din orașul natal. Nu îndrăznea pe atunci să viseze că într-o zi va fi reperat de către scouterii "Regelui" sau că va face pasul spre echipa națională de tineret. Dar idealurile copilăriei uneori se împlinesc.

Ce înseamnă proiectul lui Hagi de la Ovidiu și cum a ajuns Cristi să îmbrace tricoul alb-negru? Explică chiar jucătorul:

"Încă din primele zile la academie am rămas impresionat de condițiile care sunt acolo, de profesioniștii care fac parte din acel proiect. Academia Gheorghe Hagi mi-a oferit șansa de a crește într-un mediu foarte bun pentru a face performanță. Domnul Hagi m-a sfatuit să vin la Universitatea Cluj, deoarece proiectul de aici se aseamănă cu cel de la Viitorul. Voi putea să joc mai mult, ceea ce la vârsta mea este foarte important. Mi-a vorbit frumos despre acest club și despre suporterii de aici. Așa am ales Universitatea. El este un antrenor care își dedică timpul aproape în totalitate fotbalului. Atât pe teren cât și în afara lui discută mereu despre fotbal și încearcă să obțină rezultate din ce în ce mai bune cu academia și cu echipa mare. Preferă fotbalul ofensiv, spectaculos, cu un ritm de joc foarte ridicat, așa cum se joacă în străinătate, în campionatele tari", a povestit Ene pentru fcuniversitateacluj.ro.

Atacantul a fost adoptat deja de către noii săi colegi de la "U". "Am început pregătirea de aproape două săptămâni. Băieții și antrenorul Adrian Falub m-au primit foarte bine. Am găsit un colectiv foarte frumos, care cu siguranță merită să promoveze în această vară. Mi-a plăcut mereu Clujul, însă nu am apucat să vizitez prea multe până acum", a adăugat vârful, fan declarat al jocului FIFA și al lui Fernando Torres, fotbalistul celor de la Atletico Madrid.

"Obișnuiesc să ascult muzică înainte de fiecare meci pentru ca mă ajută să mă liniștesc și să mă concentrez pe ceea ce am de făcut pe teren. Melodii comerciale, de la radio, nimic special. Pe lângă fotbal, îmi place foarte mult sa îmi petrec timpul liber cu familia și cu prietenii. Prefer și tenisul de câmp, urmăresc multe meciuri, iar atunci când am ocazia mă joc cu prietenii mei. O altă pasiune pe care o am este să mă joc pe Playstation, cel mai des FIFA. Îl admir de mic pe Fernando Torres, este un model pentru toți atacanții. Țin cu Liverpool, acolo l-am văzut evoluând pentru prima dată. Mi-a plăcut foarte mult echipa și atmosfera de pe Anfield", a povestit Cristi Ene.

Fostul internațional Under 19 are două goluri în tricoul echipei naționale a României și alte 24 pentru Viitorul 2, toate marcate în ultimul sezon din Liga a 3-a, când a fost desemnat golgheterul competiției. A debutat în toamna anului trecut pentru prima echipă pregătită de Gheorghe Hagi, în 16-imile Cupei României, cu o "dublă" în meciul câștigat împotriva celor de la CSM Școlar Reșița (4-2).

Ene ar putea debuta pentru FC Universitatea Cluj sâmbătă, de la ora 12:00, în Parcul Sportiv "Iuliu Hațieganu", cu ocazia meciului amical dintre "U" și Sticla Arieșul Turda.

CV Cristian Ene

Data și locul nașterii: 29 iulie 1997, Tulcea

Înălțimea și greutatea: 1,82 m, 72 kg

Postul: atacant

Alte echipe: Delta Tulcea, FC Viitorul