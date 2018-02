Sport

Ați vrea să existe în Cluj strada Dan Anca? Sau strada Nicolae Martin? Propunere

de Ziua de Cluj, 04 februarie 2018, 10:26

Un jurnalist clujean propune ca administrația locală să dea nume de mari sportivi locali unor străzi din municipiu.

Zoltan Ivansuc și colegii săi de la ”U” au câștigat Cupa României în 1965

Nicolae Martin a câștigat 11 titluri de campion cu ”U” Cluj



Jurnalistul clujean Ionel Lespuc propune, pe Facebook, ca administrația locală să ia în calcul posibilitatea de a da nume de mari sportivi unor străzi din oraș. "Avem în oraș drumuri cu nume caraghioase, ca Mentenanței, care mi se pare fabulos, sau Movilei, Brigadierilor, Carierei etc. Avem strada Bradului, dar și Brăduțului", arată jurnalistul. Acesta crede că, în locul unor asemenea denumiri, străzile ar putea primi nume ale unor antrenori cu rezultatele excepționale, precum Nicolae Martin, Ștefan Kovacs și Farkas Paneth, sau al unor sportivi de mare valoare ai Clujului, ca Horea Demian, Zoltan Ivansus sau Dan Anca.

"În Cluj-Napoca sunt vreo 1.200 de străzi (+-). Avem în oraș drumuri cu nume caraghioase, ca Mentenanței, care mi se pare fabulos, sau Movilei, Brigadierilor, Carierei etc. Avem strada Bradului, dar și Brăduțului. Probabil urmează și Brădulețului. La câte străduțe noi apar, este perfect probabil să se cam termine rezervorul de imaginație. Iată de ce vin cu o propunere care sper să fie de folos administrației clujene. Ce-ar fi să ne uităm și către eroii noștri sportivi?

S-ar supăra cineva dacă am boteza o stradă Nicolae Martin? Omul a adus Clujului 11 titluri naționale la baschet feminin. Oare o fi rușinos să îi spunem unui drum Farkas Paneth? E antrenorul care a câștigat pentru tenisul de masă clujean 21 de titluri naţionale, dintre care 16 consecutive. Horea Demian este un alt nume pe care nu m-aș jena să îl am pe cartea de identitate, în dreptul adresei. Și vine divizia de la fotbal: ar suna rău strada Aurel Guga, fostul jucător al lui "U" care a purtat prima banderolă de căpitan al echipei naționale, sau străzi ca Zoltan Ivansuc, Dan Anca, Andrei Sepci, Petru Emil, Paul Marcu, Ștefan Kovacs? Sunt și ei parte din istoria Clujului, iar numele lor merită și trebuie cunoscute, păstrate, respectate. Dacă s-a terminat rezerva de imaginație, poftiți vă rog idei. Mai am și altele", a scris Lespuc, pe contul său de Facebook.