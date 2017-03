Sport

Baschet masculin: U-BT a câștigat acasă Piteștiul. Silvășan: "Am avut momente foarte bune în atac"

de Robert Popa, 08 martie 2017, 21:00

U-BT Cluj s-a impus cu 94-84 în fața lui BCMU Pitești, miercuri, la Sala Sporturilor "Horia Demian", în cea de-a 2-a etapă a fazei secunde din sezonul regulat.

Filip Adamovic a fost coșgeterul ”studenților” în victoria cu BCMU Pitești/ Foto: Sandor Manases/ u-bt.ro

Scorurile înregistrate pe sferturi au fost 24-21, 21-23, 23-15 și 26-25. Filip Adamovic a fost coșgeterul "studenților", cu 21 puncte marcate, urmat de Dykes (17), Barro (16), Moldoveanu (15), Kariniauskas (13), Pustozvonov (6) și Torok (6).

Este a 18-a victorie bifată de echipa lui Mihai Silvășan în actuala ediție de campionat. Clujenii se mențin pe primul loc, cu 38 puncte, în timp ce gruparea din Trivale este pe 5, cu 30 puncte.

"Am avut un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună. Nu am reușit să ne apărăm cum trebuie în această seară, am lăsat adversarului câteva aruncări deschise de care ei au profitat rapid, au avut 50% la aruncările de la distanță. Sunt nemulțumit de momentele în care nu am comunicat cum trebuie, însă, cu toate aceste greșeli din apărare, am avut momente foarte bune în atac, am înscris 94 de puncte și victoria este victorie. Îi felicit pe băieți, însă nu avem timp prea mult să ne bucurăm, urmează un alt meci dificil, cu Timișoara, pe care trebuie să îl câștigăm! Trebuie să rămânem concentrați, să jucăm un baschet de calitate, căci, în acest fel, vom avea și apărare buna, ceea ce astăzi ne-a lipsit, dar și atac bun", a spus antrenorul U-BT, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.

Duminică, de la ora 18:20, U-BT Cluj va juca pe terenul lui BC Timișoara. Meciul va fi televizat de Digisport.