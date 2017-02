Sport

Baschet masculin: U-BT a încheiat sezonul regulat cu o victorie în fața lui Dinamo

de Robert Popa, 25 februarie 2017, 19:30

U-BT Cluj a învins-o pe Dinamo cu 96-79, sâmbătă, la Sala Polivalentă din Cluj, în ultima etapă din sezonul regulat al Ligii Naționale.

Rolland Torok a fost coșgeterul clujenilor, cu 25 puncte marcate/Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

Scorurile înregistrate pe sferturi au fost 33-18, 21-16, 25-20, 17-25. Rolland Torok a fost coșgeterul "studenților", cu 25 puncte marcate, urmat de Filip Adamovic (13), Maksym Pustozvonov (13), George Toth (11), Vlad Moldoveanu (10), Aleksandar Rasic (8), Tudor Gheorghe (6), Vaidas Kariniauskas (4), Kyndall Dykes (4) și Tudor Jucan (2).

După această victorie, echipa lui Mihai Silvășan termină sezonul regulat pe primul loc, cu 34 puncte și un record de 16 succese și doar 2 eșecuri. ”Alb-negrii” aveau alte două victorii cu BCM Baia Mare, dar rezultatele respective au fost anulate ca urmare a retragerii din campionat a formației maramureșene.

"Mă bucur pentru această victorie, i-am felicitat pe băieți pentru că au abordat meciul profesionist, au avut intensitatea necesară de la începutul meciului, știam că dacă se va întâmpla așa, nu vom avea probleme în acest meci. Mă bucur că am avut ocazia să dau minute rezervelor, a fost un meci reușit pentru noi și mergem mai departe, de luni uităm că suntem pe primul loc și ne concentrăm pe turneul 1-6 unde, așa cum le-am spus și băieților, obiectivul meu personal este să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm! Barro a stat astăzi pentru că a fost singurul jucător care a evoluat în absolut toate meciurile de până acum, atât în cupele europene, cât și în campionat, am avut acum ocazia să îl odihnim întrucât Dinamo nu are jucători foarte mari, pivoți dominanți", a spus antrenorul Universității, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.