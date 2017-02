Sport

Baschet masculin: U-BT s-a calificat în finala Cupei României

de Robert Popa, 16 februarie 2017, 20:30

"Studenții" au trecut cu 88-75 de Steaua CSM EximBank, joi, la Sibiu, în cadrul semifinalelor Turneului Final 8 al Cupei României.

Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

Scorurile înregistrate pe sferturi au fost 20-21, 26-10, 19-17 și 23-27. Vlad Moldoveanu a fost coșgeterul clujenilor, cu 21 puncte, celelalți marcatori ai Unversității fiind Kyndall Dykes (19), Filip Adamovic (14), Aleksandar Rasic (12), Ousmane Barro (8), Rolland Torok (6), Kuti Nandor (5) și Vaidas Kariniauskas (3).

În urma acestui rezultat, U-BT s-a calificat în finala Cupei României, unde va da piept cu învingătoarea dintre BC Mureș și CSM Oradea.

"Este important că am reușit să câștigăm cu Steaua într-un meci eliminatoriu. Am jucat concentrați încă de la începutul jocului, băieții care au venit de pe bancă și-au făcut foarte bine treaba. Unde sunt puțin nemulțumit este că la pauză ne-am relaxat puțin, am luat niște decizii greșite și am permis adversarului să vină la zece puncte. Avem, însă, jucători experimentați în lot, care știu să își țină cumpătul și nu au fost probleme pe final", a declarat antrenorul U-BT, Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.

Finala Cupei se joacă vineri, de la ora 19:00, la Sibiu.