Sport

Baschet masculin: U-BT s-a calificat în semifinalele Cupei României

de Robert Popa, 15 februarie 2017, 00:05

Clujenii au trecut cu 88-70 de CSU Sibiu, marți seara, în cadrul sferturilor Turneului Final 8 al Cupei României de la Sibiu.

Foto: Sandor Manases, U-BT.ro

Scorurile înregistrate pe parcursul celor patru sferturi au fost 22-18, 18-16, 26-26 și 22-10.

Vlad Moldoveanu a fost cel mai bun marcator al "studenților", cu 21 puncte, urmat de Kyndall Dykes (19), Filip Adamovic (17), Ousmane Barro (10), Rolland Torok (7), Aleksandar Rasic (6), Maksym Pustozvonov (5) și Kuti Nandor (3).

În urma victoriei cu gazda competiției, U-BT se califică în semifinale, unde va da peste Steaua. Meciul este programat joi, începând cu ora 18:00.

"Știam că la Sibiu va fi o atmosferă incendiară, însă eu mă bucur când avem posibilitatea să jucăm în astfel de atmosferă! Publicul a oferit astăzi un adevărat spectacol, atât cel din Sibiu, cât și fanii noștri, care au venit în număr atât de mare și ne-au împins de la spate. Meciul a fost ca toate meciurile cu Sibiul, de rezistență, foarte fizice. E mai greu cu doi români în permanență pe teren, trebuie să te gândești tot timpul când faci rotație pe cine ții în teren, însă toate echipele joacă în această competiție cu aceași regulă și nu avem ce comenta. Nu am câștigat, însă, nimic în această seară, am venit aici să câștigăm trei meciuri, iar în această seară am reușit abia cu primul", a declarat antrenorul "studenților", Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.