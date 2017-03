Sport

Baschet masculin: U-BT, victorie cu emoții la Oradea. "Mă bucur că am reușit să ne păstrăm cumpătul până la final"

de Robert Popa, 03 martie 2017, 22:00

U-BT Cluj a trecut cu emoții de campioana CSM Oradea, scor 84-79, vineri, în deplasare, în debutul fazei secunde din sezonul regulat.

Aleksandar Rasic a fost al doilea cel mai bun marcator al ”studenților”, cu 21 puncte/ Foto: Sandor Manases/ u-bt.ro

"Studenții" ajunseseră în sfertul trei la un avantaj de 21 puncte, dar gazdele au reușit să reducă din handicap în minutele care au urmat, diferența de pe tabelă fiind de doar trei puncte către finalul jocului. Scorurile pe sferturi au fost 30-22, 20-12, 20-25 și 14-20.

Kyndall Dykes a fost cel mai bun marcator de pe parchet, cu 29 puncte, Rasic (21), Moldoveanu (19), Pustozvonov (7), Barro (4) și Kariniauskas (4) fiind autorii celorlalte reușite ale Universității. Pentru CSM Oradea au înscris Martin Zeno (22), urmat de Edward Franklin (15), Țîbîrnă (11), Denison (8), Mandache (7), Barnette (6), Nicoară (6) și Lucic (4).

După succesul de pe terenul campioanei en-titre, U-BT își consolidează statutul de lider, cu 36 puncte. CSM Oradea se situează pe locul 5 din Grupa 1-6, având 28 puncte. Cele două formații s-au mai întâlnit de trei ori în actuala stagiune, U-BT câștigând de fiecare dată, 86-72 și 75-55 în prima fază a sezonului regulat din Liga Națională, respectiv 70-67 în Supercupa României.

"A fost un meci cu două reprize diametral opuse. În prima repriză, ne-am făcut multe situații ușoare de a înscrie, am avut procentaje foarte bune atât din interiorul semicercului, cât și de la distanță, am luptat bine și am dominat jocul sub panou, iar aceste lucruri ne-au adus un avantaj de peste 20 de puncte la începutul sfertului al treilea.

Pe urmă, ne-am relaxat, nu am mai jucat colectiv, este, de altfel, cel mai slab meci al nostru din punctul de vedere al paselor decisive, am avut doar 11. Am permis niște run-uri orădenilor, deși știam că, alături de public și beneficiind de jocul atletic al lui Barnette, pot fi extrem de periculoși! Nu am reușit să îi stopăm când trebuia, să facem faulturile tactice și aproape ne-au egalat!

Mă bucur, însă, că am reușit să ne păstrăm cumpătul până la final, victoria este victorie și trebuie să învățăm din tot ceea ce nu a mers, să nu mai repetăm aceste greșeli. Este, totuși, al treilea meci în care avem un asemenea avantaj și ne relaxăm prematur, la fel a fost și cu Galațiul, la fel și la Craiova. Este îmbucurător că am reușit să le câștigăm pe toate, însă trebuie să ne învățăm lecția, pentru a nu avea de suferit atunci când ne doare mai tare, în Play-Off!", a declarat antrenorul "studenților", Mihai Silvășan, pe site-ul clubului.