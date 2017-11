Sport

Bate în retragere? Lucescu: ”Nu îmi fac planuri pentru următorii 3 ani”. Ce spune despre amicalul cu România

de Robert Popa, 08 noiembrie 2017, 23:00

Actualul selecționer al Turciei, Mircea Lucescu (72 ani), a făcut o declarație tulburătoare înaintea amicalului cu România. Meciul este programat joi, de la ora 20:15, pe stadionul lui CFR Cluj.

Întrebat dacă și-ar dori ca Turcia și România să se întâlnească la Euro 2020, "Il Luce" a spus că nu își face planuri atât de îndepărtate. Ajuns la 72 ani și cu o carieră de aproape 40 ani în antrenorat, Mircea Lucescu pare că se gândește la retragerea din cariera de tehnician.

"Am reprezentat fotbalul românesc acolo unde am lucrat. Nu am făcut de râs pe nimeni. Am încercat să arăt tuturor că sunt român. Cine ştie ce se va întâmpla peste 3 ani cu mine şi cu voi şi cu viaţa, aşa că nu îmi fac planuri atât de îndepărtate", s-a destăinuit cel care i-a calificat pe "tricolori" la Euro 1984.

În ceea ce privește amicalul cu România, Mircea Lucescu a recunoscut că el a insistat pentru organizarea acestui joc.

"E un amical. Eu am fost iniţiatorul acestui joc. Am luat legătura cu FRF pentru asta. Mi-am dorit foarte mult să întâlnesc echipa României", a mai spus Lucescu.

Mircea Lucescu a fost selecționerul României între anii 1981 și 1986. Echipa la care a activat cel mai mult ca tehnician este Șahtior Donețk, în perioada 2004-2016. A câștigat alături de formația ucraineană 8 titluri, 6 cupe, 7 supercupe și o Cupă Uefa.