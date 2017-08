Sport

Batem sau ne luăm ADIO de la Mondiale. România întâlnește Armenia

de Robert Popa, 31 august 2017, 17:36

Echipa Națională de fotbal a României va înfrunta reprezentativa Armeniei, vineri, pe Arena Națională, în etapa a șaptea din preliminariile CM 2018.

Victoria este singura variantă pentru "tricolori" ca să mai spere la locul secund, care poate duce la baraj. Trebuie menționat însă că doar primele opt formații de pe locul 2 vor ajunge în play-off, a noua fiind scoasă din calcul. Departajarea se face în funcție de puncte și golaveraj. Pentru alcătuirea acestui clasament nu se iau în calcul rezultatele obținute cu echipele de pe locul 6.

După 6 etape, România ocupă locul 4 în Grupa E, cu 6 puncte. Selecționata pregătită de Christoph Daum a câștigat un singur meci în actuala campanie, 5-0 contra Armeniei, pe care o va întâlni și vineri. În celelalte partide, România a remizat cu Muntenegru (1-1), Danemarca (0-0) și Kazakhstan (0-0), și a suferit două eșecuri în fața Poloniei (0-3, 1-3).

România nu mai are nicio șansă la primul loc, fiind la 10 puncte distanță de liderul Polonia (16 puncte). "Tricolorii" se află însă la 4 puncte de locul 2, ocupat de Muntenegru (10 puncte). A treia clasată, Danemarca, are tot 10 puncte, dar golaveraj mai slab decât Muntenegru. România va fi, astfel, în luptă directă cu Danemarca și Muntenegru pentru poziția a doua.

Muntenegru întâlnește în această rundă Kazakshtanul, iar Danemarca primește vizita Poloniei. Dacă reușesc să-și câștige meciurile, ambele echipe vor ajunge la 13 puncte. Cu o victorie împotriva Armeniei, România ar acumula 9 puncte. Dacă vor bate și Muntenegru, în 4 septembrie, "tricolorii" vor ajunge la 12 puncte. Chiar dacă Muntenegru câștigă în Kazakhstan, ajungând la 13 puncte, distanța față de România va fi de un singur punct. O înfrângere a Danemarcei cu Poloniei ar fi, de asemenea, benefică pentru "tricolori". Chiar dacă o învinge marți pe Armenia, distanța dintre România și Danemarca va fi tot de un punct. România și Danemarca se întânesc în meci direct abia în ultima etapă, pe 8 octombrie, la Copenhaga.

Cu alte cuvinte, România trebuie să-și câștige ultimele patru meciuri (cu Armenia, Muntenegru, Kazakhstan și Danemarca), dar să spere că și Danemarca și Muntenegru se vor încurca în celelalte jocuri rămase. Orice altă variantă ar fi egală cu ratarea locului de baraj.

"Dacă e să fim optimiști, am putea spune că avem 50% șanse, dar dacă e să fim realiști, vă puteți da seama și dumneavoastră. Ne pregătim pentru importantul meci cu Armenia. Jucătorii sunt bine, sunt motivați, au o atitudine bună, trebuie să regăsim forma de la partida cu Chile. Am convingerea că putem juca mai bine, sunt optimist în această privință. Chiar dacă cifrele nu arată bine acum, deciziile pe care le-am luat sunt bune. Am adus jucători tineri, am început întinerirea echipei. Este un proces, care nu depinde numai de mine, ci și de cei care au răbdarea să aștepte realizarea lui", a spus selecționerul României, Christoph Daum, în Agerpres.

România - Armenia se joacă vineri seara, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Partida va fi transmisă în direct pe TVR 1. Pe 4 septembrie, ”tricolorii” vor da piept cu Muntenegru la Podgorica.

În ultimul meci, "tricolorii" au bătut-o cu 3-2 pe Chile într-un amical disputant la Cluj.

Lotul României pentru mecurile cu Armenia și Muntenegru:



Portari: Ciprian Tătărușanu (FC Nantes, 44/0), Costel Pantilimon (Watford, 25/0), Florin Niță (FCSB, 0/0)

Fundași: Bogdan Țîru (FC Viitorul, 2/0), Vlad Chiricheș (Napoli, 47/0), Valerică Găman (Karabükspor, 13/1), Alin Toșca (Betis, 7/0), Cosmin Moți (Ludogorets, 10/0), Romario Benzar (FCSB, 7/0), Steliano Filip (Dinamo, 7/0), Cristian Ganea (FC Viitorul, 1/0), Sergiu Hanca (Dinamo, 2/0)

Mijlocași: Răzvan Marin (Standard, 7/1), Nicolae Stanciu (Anderlecht, 14/6), Mihai Pintilii (FCSB, 36/1), Alexandru Băluță (CSU Craiova, 1/1), Ciprian Deac (CFR Cluj, 11/0), Alexandru Maxim (Mainz, 27/1)

Atacanți: Andrei Ivan (FC Krasnodar, 5/0), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 28/4), Bogdan Stancu (Bursaspor, 50/14), Florin Andone (Deportivo, 15/1), Adrian Popa (Reading, 21/3)