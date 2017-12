Sport

Becali: ”Îl iau pe Omrani. Nu mint”. Ce spun oficialii de la CFR

de Robert Popa, 21 decembrie 2017, 12:31

Gigi Becali a declarat că atacantul lui CFR Cluj, Billel Omrani, va veni în vară la FCSB.



Billel Omrani (mijloc) a marcat 5 goluri pentru CFR în acest sezon



Patronul vicecampioanei României și-a manifestat interesul pentru francez de mai multe luni. La sfârșitul lui noiembrie, conducerea lui CFR Cluj s-a arătat dispusă să-l vândă pe atacantul de 24 ani. Dar nu în orice condiții. "Dacă Steaua (FCSB - n. red.) plăteşte un preţ corect, ne putem înţelege. Nu ne-am gândit încă la sumă, dar va fi peste un milion de euro", spunea președintele "feroviarilor", Iuliu Mureșan.

Ultimele evoluții ale lui Omrani i-au determinat, însă, pe ardeleni să aibă mai multă încredere în el. A marcat 5 goluri în acest sezon, 4 dintre ele în Liga 1. Ba mai mult, în etapele 18, 19 și 20 a înscris câte un gol. "Joacă foarte bine. E în creștere de formă. E din nou acel Omrani pe care l-am văzut prima dată, atunci când l-am transferat", a declarat Mureșan.

Tocmai din acest motiv, steliștii visează în continuare la fotbalistul crescut de Olympique Marseille. Ba mai mult, Gigi Becali anunță că Omrani va veni la FCSB în vara lui 2018.

"Îl iau gratis pe Omrani, m-am înţeles cu el. Vine din vară. Nu mint, m-am înţeles cu impresarul jucătorului. Am vorbit acum 3 zile cu impresarul", a afirmat finanțatorul vicecampioanei României, pe Digisport.

Cu toate acestea, președintele lui CFR Cluj a ținut să-l contrazică pe Becali. Acesta anunță că Omrani mai are contract până în vara lui 2019.

"Să nu ne grăbim. Un club poate să discute cu impresarul, dar cu noi trebuie să discute despre contract şi suma de transfer. Nu se termină în vară (n.r. - contractul lui Omrani). Mai are contract până în vara lui 2019. Impresarul are o parte din contractul iniţial şi nu are şi partea a doua", a clarificat Iuliu Mureșan.

Omrani joacă la Cluj din septembrie 2016. Ultima dată a evoluat la Olympique Marseille. Este cotat la 750.000 de euro pe portalul transfermarkt.com.