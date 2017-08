Sport

EXCLUSIV Călin Albuț, de la victoria cu Atletico la ultima provocare a carierei: ”Am dat probe la ”U” și în 2000, iar după 17 ani i-am îndeplinit dorința tatei”

de Robert Popa, 15 august 2017, 15:08

Călin Albuț își amintește cum a ratat transferul la Universitatea Cluj în urmă cu 17 ani, dar și sentimentele trăite atunci când și-a văzut visul cu ochii – debutul în poarta ”Șepcilor roșii”. Goalkeeperul de 36 ani rememorează și victoria cu Atletico Madrid din Cupa Uefa Intertoto, în perioada când evolua la Gloria Bistrița.

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa

Foto: Robert Popa





Publicitate

Cariera unui fotbalist este plină de suișuri și coborâșuri, frumoasă și grea în același timp. La primul contact cu balonul, tânărul jucător visează să ajungă la fel de bun sau chiar mai bun decât idolii săi. Când face un dribbling sau înscrie un gol spectaculos, care pot decide un meci, are lumea la picioare. A fi portar, însă, e cu totul diferit față de jucătorul de câmp. Acolo, între buturi, este doar el. Nimeni nu știe ce poate fi în sufletul lui. E ultima speranță sau ultimo reducto atunci când jocul de pe teren nu merge. Portarul trebuie să fie atent la fiecare fază, să anticipeze mișcarea adversarului și să-l oprească din drumul spre gol. O intervenție salvatoare poate fi uitată atunci când goalkeeperul este învins, dar el știe un singur lucru. Că trebuie să o ia de la capăt, că lupta nu se termină decât atunci când se aude ultimul fluier.

Călin Albuț a făcut primii pași în fotbal în orașul natal, la Gloria Bistrița. În 2000, pe când avea 19 ani, a dat probe la Universitatea Cluj. "Studenții" erau antrenați la acea vreme de Ioan Ovidiu Sabău, actualul manager sportiv al echipei, și jucau în Liga a III-a. Albuț nu avea suficientă experiență și nu a fost păstrat în lot. Anii au trecut. După o perioadă petrecută la Baia Mare (2000-2004), s-a întors la Gloria Bistrița, unde a evoluat timp de 7 ani.

Unul dintre cele mai importante moment trăite acolo a fost dubla cu Atletico Madrid, din Cupa Uefa Intertoto. Miza era mare. Eliminarea spaniolilor însemna calificarea în Cupa Uefa, competiție cunoscută acum sub numele de Europa League. Pe 21 iulie 2007, Albuț era titular în prima manșă cu Atetico, jucată la Bistrița. Sub comanda lui Neluțu Sabău, bistrițenii se impuneau cu 2-1 în fața unei formații la care jucau Maxi Rodriguez sau Raul Garcia. Golurile victoriei au fost marcate de Dorel Zaharia (8) și Cosmin Tilincă (39), grecul Seitaridis reducând din handicap pentru iberici.

Gloria pornea astfel cu prima șansă în returul de pe Vicente Calderon, disputat în 28 iulie 2007. Albuț a fost rezerva lui Tătărușanu de această dată. În primul "11" al lui Atletico și-au făcut apariția Diego Forlan și Kun Aguero. Primul dintre ei a și marcat unicul gol al meciului, și aventura europeană a Gloriei Bistrița lua sfârșit. În 2010 și 2012, Atletico Madrid avea să câștige Europa League, iar în 2014 și 2016 să ajungă în finala Champions League, unde a pierdut de fiecare dată în fața rivalei Real Madrid.

Timpul s-a scurs. Ajuns la 36 ani, după ce a petrecut un sezon la FC Botoșani, Călin Albuț și-a împlinit în sfârșit visul de a juca la Universitatea Cluj. Să apere poarta ”studenților” a fost și dorința tatălui său, un mare fan al echipei clujene. Istoria "Șepcilor roșii", dorința clubului și a suporterilor de a reveni cât mai rapid pe prima scenă, dar și Ovidiu Sabău au fost alte motive care l-au determinat să bată palma cu unul dintre cele mai iubite cluburi din țară. Nu e doar jucător, se ocupă și cu pregătirea portarilor. Cum îmbină cele două roluri, vom afla în cele ce urmează.

Călin, cum te simți la "U" Cluj și ce te-a determinat să vii aici?

Mă simt foarte bine. Faptul că este una dintre cele mai iubite echipe din România, dorința clubului și a suporterilor de a reveni pe prima scenă în timpul cel mai scurt sunt motivele pentru care am ales Universitatea Cluj. Bineînțeles că un aport foarte important în venirea mea aici îl are și domnul Sabău.

Cum ai trăit primul meci oficial, cel cu Voința Cetate?

A fost un meci puțin mai special. Am jucat aproape de Bistrița, pe un teren de liga a patra și mi-am amintit de începutul carierei, când am evoluat în același eșalon. Am debutat în tricoul lui "U" și i-am îndeplinit dorința tatălui meu. El a fost la meci și e suporter al Universității Cluj. În 2000 am mai fost la "U" în probe, dar nu am rămas pe motiv că nu aveam experiență. Echipa era tot în liga a treia și tot cu domnul Sabău. Am plecat puțin dezamăgit, am acumulat experiență și m-am întors dupa 17 ani cu mai multă experiență.

În curând va începe și campionatul. Ce așteptări ai?

În anul ce urmează obiectivul este clar, promovarea.

Nu ești doar jucător la "U", te ocupi și cu pregătirea portarilor. Am avut ocazia să te văd la lucru. Cum reușești să îmbini cele două roluri?

Nu este ușor dar îmi place ceea ce fac. Încerc să-i ajut pe colegii mei mai tineri si sper ca toți cei cu care lucrez sa ajungă cât mai sus.

În 2019, echipa ar trebui să revină în Liga 1. Te vezi aici și atunci?

Ar trebui și sper să fie in liga 1. Mă văd aici, dar în care postură nu știu...jucător sau antrenor. Dacă nici una dintre ele, atunci suporter.

Să vorbim despre un moment important din cariera ta. Victoria cu Atletico Madrid din Cupa Uefa Intertoto, în 2007. Erai la Gloria Bistrița atunci. Ce a însemnat pentru tine acel rezultat?

Noi aveam o echipă tânăra formată de domnul Sabău și a fost o experiență foarte frumoasă, pe care nu o voi uita. Păcat că în retur am pierdut nemeritat cu 1-0 și am ratat calificarea mai departe în Cupa UEFA, așa cum era denumită atunci.

Atletico avea jucători de renume și atunci, printre care Maxi Rodriguez, Raul Garcia, Kun Aguero sau Diego Forlan. Ultimii doi au jucat abia în retur.

Acei jucători erau din alt film față de noi, dar ne-am descurcat bine și le-am pus destule probleme.

În anii ce au urmat, Atletico a devenit și mai puternică. În 2010 și 2012 a luat Europa League, iar în 2014 și 2016 a mers în finala Champions League.

De fiecare dată când i-am văzut în vreo finală îmi aduceam aminte de victoria obținută în fața lor (2-1) .

În 2015 ai apărat poarta Viitorului. Cum e să lucrezi cu Gică Hagi?

A fost o experiența plăcută. Hagi este un antrenor foarte bun, de la care am învățat destule lucruri care mă vor ajuta în viață.

E un regret pentru tine faptul că nu ai evoluat în străinătate?

Nu regret nimic din ce am făcut până acum. Întotdeauna e loc de mai bine, dar sunt mulțumit cu ce am realizat pe plan profesional. În afară de asta, cel mai important pentru mine este faptul că mi-am întemeiat o familie. Am doua fete și o soție care au fost alături de mine și în momentele mai puțin bune.

Cât timp vei mai juca?

Voi juca atât timp cât mă vor ține balamalele. Cât mai mult sper.

Ce obișnuiești să faci în timpul liber?

Timpul liber îl petrec cu familia și prietenii.

Ai un film preferat?

De obicei îmi plac filmele bazate pe fapte reale, dar cel mai mult mi-a plăcut Gladiatorul.

Ce le transmiți fanilor?

Să fie alături de echipă așa cum au făcut-o până acum! Haide "U", și de mere și de nu!

CV Călin Albuț

Data nașterii: 23 mai 1981

Locul nașterii: Bistrița, județul Bistrița Năsăud

Înălțime: 1.82 m

Post: Portar

Echipa actuală: FC Universitatea Cluj

A mai evoluat: Gloria Bistrița, Baia Mare, ASA Târgu Mureș, Săgeata Năvodari, Viitorul Constanța, Gaz Metan Mediaș, FC Botoșani