Sport

Campioana U-BT a cedat pe terenul Stelei. Silvășan: ”Am jucat prost și lumea ne taxează”

de Robert Popa, 10 decembrie 2017, 12:55

Pas greșit pentru campioana României la baschet masculin. U-BT Cluj a fost învinsă cu 75-89 de Steaua, la București, în etapa a opta din Liga Națională.

Publicitate

Scorurile pe sferturi au fost 24-23, 16-22, 17-20 și 18-23. Lasannah Kromah a reușit 18 puncte pentru ardeleni. Din lotul campioanei României s-au mai remarcat Giordan Watson (15 puncte) și Kuti Nandor (14 puncte).

Este al doilea eșec înregistrat de U-BT în actuala ediție de campionat, după cel de la Sibiu. Deși au pierdut, elevii lui Mihai Silvășan rămân lideri în clasament, cu 14 puncte. Steaua a ajuns pe 4, cu 13 puncte.

Antrenorul "studenților", Mihai Silvășan, crede că dorința mai mare de victorie a gazdelor a făcut diferența pe tabelă.

"Am pierdut un meci în care am jucat prost. Am avut ca adversar o echipă care și-a dorit victoria mai mult decât noi. La pauză, aveau cu 12 recuperări mai mult decât noi, raportul celor ofensive fiind 8-2, ceea ce spune foarte multe.

Intensitatea noastră nu a fost cea care trebuie și lumea ne taxează. Nu trebuie să credem că e suficient să intrăm pe teren și să fim învingători dinainte. Trebuie să ne luptăm pentru fiecare victorie, căci toată lumea vrea să ne învingă și vor juca 150% împotriva noastră de fiecare dată.

Nu putem invoca oboseala ca si scuză. E un ritm cu care suntem obișnuiți, noi ni l-am ales", a spus Silvășan, pe site-ul clubului.