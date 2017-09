Sport

Ce a fost și ce-a ajuns. Fostul CFR-ist Traore a semnat cu o nou-promovată din Franța

de Robert Popa, 01 septembrie 2017, 11:27

Atacantul ivorian, Lacina Traore (27 ani), a fost împrumutat de campioana AS Monaco la o nou-promovată din Ligue 1.

"Adebayor" de Cluj, așa cum era cunoscut în perioada petrecută la CFR, va îmbrăca pentru un an tricoul lui Amiens.

"Suntem mândri să anunțăm sosirea lui Lacina Traore. Gicantul atacant de la AS Monaco își va aduce dimensiunea pe suprafața de reparații", a anunțat clubul francez pe Facebook.

Amiens a fost fondată în 1901 și este una dintre cele mai vechi echipe din Franța. La finalul sezonului trecut a promovat pentru prima dată în Ligue 1. După primele 4 etape, Amiens ocupă locul 17 în campionat, cu doar 3 puncte.

În ultimii ani, Lacina Traore a mai fost împrumutat de AS Monaco la Sporting Gijon (2017), CSKA Moscova (2016) și Everton (2014). Monaco a câștigat campionatul Franței în stagiunea precedentă, oprind dominația de patru ani a lui PSG. După Traore, AS Monaco l-a împrumutat și pe Kylian Mbappe. Jucătorul francez va juca pentru un an la PSG. Campioana Franței s-a înțeles în schimb cu muntenegreanul Stevan Jovetic (27 ani).

Traore a cunoscut cea mai bună perioadă a carierei la CFR Cluj, unde a câștigat un titlu (2009-2010), două cupe 2009, 2010) și două supercupe (2009, 2010) ale României. A înscris 14 goluri pentru "feroviari" în campionat, dar și 2 goluri în Champions League.

De-a lungul carierei, Traore a mai jucat la Anzhi Makhachkala (2012-2014) și Kuban Krasnodar (2011-2012). Atacantul ivorian are 10 selecții și 4 goluri în Naționala Coastei de Fildeș. Este cotat la 2,5 milioane de euro pe portalul transfermarkt.com.