CFR a descoperit ”trio-ul” letal din echipa lui Hagi: ”Sunt cei mai buni din România”

de Robert Popa, 19 octombrie 2017, 17:17

CFR Cluj se așteaptă la ce e mai rău pe terenul Viitorului. Dan Petrescu a descoperit, însă, punctele forte ale campioanei.

Petrescu e convins că Țucudean, Eric și Chițu formează cel mai bun cuplu de atac din Liga 1. Primul a înscris 7 goluri până acum, fiind unul dintre golgheterii campionatului. În ultima rundă, George Țucudean a rezolvat de unul singur partida cu Gaz Metan (1-0). Eric are 3 goluri în actuala ediție, iar Chițu 2.

"În afară de Mediaș, Viitorul nu a bătut pe nimeni la început. Dar Gică a găsit apoi formula magică. A schimbat poziția lui Eric în teren, l-a băgat în spatele la două vârfuri, Țucudean și Chițu, iar împreună sunt cei mai buni jucători de atac din România. Nu doar că marchează goluri, dar creează și foarte multe ocazii. La Iași au câștigat cu 5-2, deși putea să fie 15-2. Cu Juventus au avut foarte multe șanse. Înainte evoluau 4-3-3, acum joacă 4-3-1-2. Va fi greu să-i oprim, să nu le dăm șansa de a-și crea ocazii, cum facem noi de obicei. Trebuie să le punem și noi probleme. Pe teren propriu joacă excelent. Va sta numai în terenul nostru, va face mult pressing", a spus Dan Petrescu.

Petrescu se așteaptă la o evoluție foarte bună și din partea lui Răzvan Horj. Fundașul de 21 ani nu a prins niciun joc la CFR în startul sezonului, iar apoi s-a transferat la Viitorul.

"Nu i-a fost ușor. Nu a avut meciuri în picioare, a schimbat echipa. A vrut să rupă terenul, mingea, și a mai făcut niște greșeli. De aceea Gică l-a cam schimbat aproape meci de meci. Dar știți cum e, când joci împotriva fostei echipe faci cel mai bun meci. Eu sper să joace toate meciurile bine, mai puțin pe acesta".

Etapa trecută, "feroviarii" au remizat 0-0 cu Botoșani pe propriul teren. "Feroviarii" au bifat atunci primul meci fără gol din acest campionat, iar "Bursucul" a fost deranjat și de atitudinea fanilor. "Pot să mă certe, să mă înjure, să zică ce vor. Dar să nu uite unde e CFR, să se uite la clasament. Și cât e acolo măcar să ne ajute".

Petrescu a revenit apoi la sentimente mai bune. Fostul fundaș al naționalei e sigur că echipa va fi total schimbată la Constanța.

"Am fost puțin supărați, voiam să câștigăm. Dar în fotbal nu poți învinge mereu. Tot timpul trebuie să avem un echilibru, indifferent de rezultat. În momentul de față, echipa arată mult mai bine. Le-am spus și băieților că meciul cu Viitorul va fi total diferit. Mă așteptam să fim încurajați un pic mai mult, dar nu trebuie să dăm vina pe spectatori pentru că nu am bătut pe Botoșani. Dar la nervi se spun multe, poate am greșit și eu la reacția pe care am avut-o. Dar au fost doar câțiva care au incitat. Sper să câștigăm la următorul meci de acasă și să fie o atmosferă mai bună".

CFR Cluj este liderul Ligii 1, cu 33 puncte. Viitorul este pe 7, având 20 puncte. FC Viitorul - CFR Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 20:45, la Ovidiu. Întâlnirea va fi transmisă în direct pe Look TV, Digisport și Telekom Sport. În tur, CFR s-a impus cu 2-0.