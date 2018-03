Sport

CFR a făcut instrucție cu Lucefărul Oradea

de Ionuţ Grindean, 03 martie 2018, 19:06

Liderul Ligii 1 a câștigat cu echipa de pe locul 13 din Liga a 2-a, scor 9-0.

foto facebook.com/cfr1907

Meciul s-a disputat în două reprize de câte 60 de minute. Clujenii și-au arătat încă din start superioritatea și au dominat total jocul. În minutul 3, Păun a ajuns față în față cu portarul advers și a încercat un lob, care a trecut peste poartă. Culio a deschis scorul în minutul 16 din lovitură de la 11 m. Același Păun și Omrani au mai ratat ocazii uriașe, în sepcial atacantul francez, care nu a putut învinge portarul adver din două situații unu la unu. Omrani s-a revanșat în minutul 42, când l-a servit perfect în careu pe Costache, care a înscris în poarta goală, iar 10 minute mai târziu, tot Omrani l-a deschis pe Păun, care a marcat din marginea careului.

Repriza secundă a debutat perfect pentru CFR, iar Mailat a majorat scorul dintr-o nouă lovitură de pedeapsă. Apoi, Ioniță a înscris și el, umrat de Mureșan și Rus în urma unor cornere în minutele 82, respectiv 102. Ultimul sfert de oră i-a aparținut lui Ibrahima Balde. Vârful senegalez a reușit o dublă în minutele 106 și 111, ultimul gol fiind marcat dintr-o foarfecă lateralăă din interiorul careului. Astfel, la final, tabela indica 9-0 pentru CFR Cluj.

CFR a început în formula: Vâtcă - Manea, Vinicius, Gilvan, Camora - Hoban, Culio - Costache, Deac, Păun - Omrani. Au mai intrat: A. Rus, Peteleu, Luchin, Mureșan, Vlad, Ioniță, L. Rus, Bordeianu, Djokovic, Mailat, Balde, Petruș și Coman.

Cristi Dulca a ales următorul prim 11: Gudea - Balea, Oros, Tânc, Ban, Feher, Tegle, Neacșa, Pop, Cobodan, Rusu

La finalul partidei, Dan Petrescu și-a lăudat jucătorii și se consideră norocos că antrenează un lot valoros. "Am o problemă pe care și-ar dori să o aibă toți antrneorii, îmi e greu să aleg cine intră pe foaia de joc și cine nitră în primul 11. Toți băieții se antrenează și joacă foarte bine, absolut toți. Am decizii grele de luat. Sunt jucători ca și Păun, de exemplu, care a stat în tribună în ultimele două partide, dar azi cred că a fost omul meciului. Țucudean și Arlauskis sunt puțin accidentați și nu am vrut să riscăm azi cu ei", a spus antrenorul liderului Ligii 1.