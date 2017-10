Sport

CFR a ratat un semifinalist de Cupa UEFA în vară

de Robert Popa, 09 octombrie 2017, 17:15

CFR Cluj a fost aproape de o mutare neașteptată în pauza competițională. Dan Petrescu a vrut un semifinalist de Cupa UEFA.

Foto: Robert Popa

Bănel Nicoliță are două titluri și o semifinală de Cupa Uefa cu FCSB/Foto: fanatik.ro



”Bursucul” s-a interesat de Bănel Nicoliță. Fostul stelist joacă în prezent la Aris Limassol, în prima ligă din Cipru. Duminică, mijlocașul de 32 ani a evoluat la Cluj împotriva CFR-ului, într-un meci de pregătire. Partida a fost câștigată de "feroviari" cu 2-1. Nicoliță a intrat pe teren în repriza secundă și a avut o ocazie de a înscrie în poarta ardelenilor.

"Bănel e un jucător extraordinar şi aş fi vrut să îl am aici. Îmi pare rău că nu am insistat în vară, când am venit. Am întrebat despre el, care e situaţia, nu am primit multe explicaţii corecte şi îmi pare rău că nu l-am luat. L-aş fi vrut la noi, am nevoie de asemenea jucători", a spus antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, la finalul jocului.

Ultima echipă din România la care a jucat Bănel este ASA Târgu Mureș (liga a doua). De-a lungul carierei a mai trecut pe la FCSB, Dacia Unirea Brăila, Poli Timișoara, Saint-Etienne, FC Nantes, Viitorul Constanța și CS Făurei. Are două titluri (2005, 2006) și o semifinală de Cupa Uefa cu FCSB (2006).

6 meciuri a bifat Bănel pentru Aris Limassol în acest sezon, fără să marcheze vreun gol. Formația cipriotă ocupă locul 13 în campionatul intern, cu doar 3 puncte după 6 etape. Nicoliță a strâns 37 de selecții și un gol în Echipa Națională. El a participat cu "tricolorii" la Euro 2008.