Sport

CFR amenință pe FCSB: ”Să nu mai discute cu Omrani. Facem memoriu”

de Robert Popa, 22 decembrie 2017, 00:10

”Feroviarii” îi amenință pe steliști cu memorii la LPF și FRF. Totul a pornit de la discuțiile vicecampioanei cu impresarul lui Billel Omrani.

Billel Omrani este de mai multe luni în vizorul lui FCSB. La sfârșitul lui noiembrie, conducerea lui CFR Cluj s-a arătat dispusă să-l vândă pe atacantul de 24 ani. "Dacă Steaua plătește prețul corect, ne putem înțelege. Nu ne-am gândit încă la sumă, dar va fi peste un milion de euro", spunea președintele "feroviarilor", Iuliu Mureșan.

Ultimele evoluții ale lui Omrani i-au determinat, însă, pe ardeleni să aibă mai multă încredere în el. A marcat 5 goluri în acest sezon, 4 dintre ele în Liga 1. Ba mai mult, în etapele 18, 19 și 20 a înscris câte un gol. "Joacă foarte bine. E în creștere de formă. E din nou acel Omrani pe care l-am văzut prima dată, atunci când l-am transferat", a declarat Mureșan, pentru ZIUA de CLUJ.

Cu toate acestea, steliștii nu și-au luat gândul de la jucătorul crescut de Olympique Marseille. Gigi Becali a spus că Omrani va veni gratis la FCSB din vară. "M-am înțeles cu impresarul jucătorului", a afirmat patronul vicecampioanei.

Iuliu Mureșan a ținut, însă, să-l contrazică pe Becali. "Trebuie să discute cu noi despre contract și suma de transfer. Nu se termină în vară (contractul lui Omrani - n. red.), ci în vara lui 2019", a precizat oficialul ardelenilor.

Telenovela e departe, însă, de a se fi încheiat. Într-un interviu acordat pentru ProSport, Billel Omrani a susținut la rândul său că înțelegerea cu CFR expiră în vara lui 2018. Chiar și așa, Omrani anunță: "Nu sunt interesat de transfer acum. Sunt concentrat pe ceea ce fac la CFR și vreau să dau tot ce am mai bun", a subliniat el.

Managerul sportiv al "ceferiștilor", Bogdan Mara, îi amenință pe steliști cu memorii la LPF și FRF.

"Vom arăta la LPF şi FRF că are contract până pe 30 iunie 2019. Domnul Becali să nu mai discute cu un jucător aflat sub contract, că nu e normal. Am putea face memoriu. Dacă cineva îl doreşte pe Omrani, să discute cu clubul, să-şi prezinte intenţiile sau să-i achite direct clauza de reziliere", a spus Mara, pe Digisport.

Oficialul ardelenilor crede că principalul vinovat pentru aceste neînțelegeri este impresarul lui Omrani. "E influențat de acest domn, deși în contractul pe care l-a semnat scrie clar că (Omrani - n. red.) nu a fost asistat de un impresar. E clar că vrea să-l transfere undeva de unde să poată câștiga niște bani".

Omrani joacă la Cluj din septembrie 2016. Ultima dată a evoluat la Olympique Marseille. Este cotat la 750.000 de euro pe portalul transfermarkt.com.

"Am fost puțin sceptic (când am fost ofertat de CFR - n . red.). Îmi era teamă de gândul că voi veni în România, dar am zis că voi vedea cum e la momentul oportun. Odată ajuns, mi-a plăcut din prima. România e o țară foarte frumoasă, iar CFR este un club profesionist. Sunt foarte fericit aici", declara Omrani anul trecut, într-un interviu acordat pentru ZIUA de CLUJ.