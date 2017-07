Sport

CFR caută prima victorie din era Petrescu. Campioana vine în Gruia

de Robert Popa, 21 iulie 2017, 22:49

CFR Cluj primește vizita campioanei FC Viitorul, sâmbătă, 22 iulie, de la ora 21:00, în etapa a doua din Liga 1.

Foto: Zoli Cantor/Facebook.com

Duelul cu echipa lui Hagi va reprezenta primul meci acasă al "feroviarilor" din acest sezon, dar și din era Petrescu. "Bursucul" îl va înfrunta, de asemenea, în premieră pe Gică Hagi din postura de tehnician.

"Sorții n-au fost așa de buni pentru noi și iată că jucăm chiar împotriva echipei campioane. Dar vom face tot ce e posibil ca să câștigăm. Hagi e cel mai mare fotbalist din istoria fotbalului românesc, suntem prieteni foarte buni și nu va fi ușor nici pentru mine, nici pentru el. Dar când o să intrăm pe bancă prietenia se uită, doar la final ne vom mai aduce aminte de ea. E primul meu meci acasă și sper să fie cât mai multă lume ca să ne încurajeze", a declarat antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu.

În prima rundă, CFR a scos doar o remiză la Botoșani, scor 1-1. Ardelenii au deschis scorul prin Ovidiu Hoban (10), dar Andrei Burcă a restabilit egalitatea după 20 minute. De partea cealaltă, FC Viitorul s-a impus cu 3-0 pe propriul teren în fața lui Gaz Metan Mediaș. CFR este pe 8, cu un singur punct, iar campioana e pe 2, cu 3 puncte.

"E clar că voiam să câștigăm la Botoșani, dar e un teren foarte greu. Nu a fost ușor pentru noi. Am avut un drum lung. Nu am dormit decât vreo 2 ore după meci, a trebuit să zburăm dimineața. Am mulți jucători peste 30 ani sau în jurul acestei vârste, dar sper ca până mâine, la ora meciului, să fie toți jucătorii 100%. Accidentări nu sunt, doar mici dubii pentru unii jucători, plus suspendarea lui Omrani (după roșul primit în Moldova - n. red.)", a afirmat tehnicianul "feroviarilor".

Întrebat dacă îl va include în lot pe portarul Mihai Mincă, Dan Petrescu a spus că "rămâne de văzut". În duelul cu Botoșani, CFR l-a utilizat pe Cosmin Vâtcă, iar pe bancă s-a aflat nou venitul Tomislav Duka. Echipa din Gruia l-a mai transferat în această vară pe Adrian Rus, goalkeeper legitimat ultima dată la "U" Cluj.

CFR Cluj - Viitorul Constanța se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Partida va fi televizată pe Look TV, Digisport și Dolcesport.

Sezonul trecut, CFR a înregistrat o victorie (1-0), un egal (0-0) și două eșecuri (1-2 și 0-1) în fața constănțenilor. Ultima înfrângere a venit chiar în etapa finală, când echipa lui Hagi a cucerit în premieră Campionatul României.