CFR caută un nou succes pe terenul Stelei. "Am demonstrat că ne putem bate de la egal la egal cu oricine"

de Robert Popa, 10 martie 2017, 11:30

CFR Cluj caută un nou succes pe terenul Stelei, duminică, de la ora 20:30, în prima etapă din play-off-ul Ligii 1.

Vasile Miriuță/ Foto: Robert Popa

Cele două formații se vor întâlni pentru a treia oară în acest campionat, echipa lui Vasile Miriuță scoțând 4 puncte cu trupa lui Reghe în sezonul regulat: 2-1 la București, respectiv 1-1 în Gruia.

"Un meci foarte important, contează foarte mult startul și mergem cu încredere la București. E bine că i-am învins (în ultimul meci din deplasare - n. red.), dar e un alt joc, probabil vor fi mai bine, pentru că au o echipă bună. (Steaua - n. red.) nu e în formă mare, dar are jucători de valoare care pot face diferența oricând. Nu știu dacă jucăm cel mai frumos fotbal, suntem efectivi, am demonstrat că ne putem bate cu orice echipă din România de la egal la egal și sper să rămânem pe acest drum bun. Am marcat 42 goluri, nu e ușor să marchezi atâtea goluri, deci înseamnă că suntem ofensivi. Trebuie să atacăm și vom face asta din primul minut", a spus antrenorul "feroviarilor", Vasile Miriuță.

Ardelenii ocupă locul 5 în în zona de play-off, cu 22 puncte după înjumătățirea punctajelor. Steaua este pe 2, cu două puncte mai mult. CFR Cluj va avea toți jucătorii la dispoziție pentru derby-ul de duminică, în timp ce Steaua nu se va putea baza pe fundașul Wilfred Moke, care e suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

Formația din Gruia are cel mai bun atac din actuala stagiune, cu 42 goluri, 11 dintre ele fiind marcate de golgheterul Cristi Bud. Steaua, în schimb, a înscris doar 34 goluri, iar cel mai bun marcator al ei este Fernando Boldrin, cu 8 reușite.

"Ne vom pregăti pentru acest meci și sper să facem un meci bun. Cred că toate cele 6 echipe (din play-off - n. red.) au șanse la titlu și trebuie să demonstrăm acolo, pe teren, că suntem o contracandidată la titlu. Nu am pierdut cu Steaua pentru că am făcut meciuri bune la ei și aici, sper să o facem și acum și să rămânem neînvinși", a spus mijlocașul Adrian Păun.

CFR Cluj a înregistrat patru victorii consecutive în ultimele etape din play-off, "feroviarii" trecând de Gaz Metan Mediaș (2-1), ASA Târgu Mureș (2-0), CSM Poli Iași (2-1) și FC Viitorul (1-0). De partea cealaltă, Steaua a scos 3 remize și o singură victorie în ultimele patru partide: 2-2 cu Voluntari, 2-1 cu CS Universitatea Craiova, 1-1 cu Gaz Metan și 1-1 în fața lui ASA.

Steaua - CFR Cluj se joacă duminică seara, de la ora 20:30, pe Arena Națională din capitală. Partida va fi transmisă în direct pe Dolce, Look și Digisport.