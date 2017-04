Sport

CFR, fără gol marcat de trei etape. Explicația lui Miriuță

de Robert Popa, 18 aprilie 2017, 14:30

CFR Cluj nu a mai reușit să înscrie în campionat de trei etape. Antrenorul ”feroviarilor”, Vasile Miriuță, a găsit însă o explicație pentru recordul negativ al echipei.

Formația din Gruia a remizat acasă cu FCSB, scor 0-0, luni, în ultimul meci al etapei cu numărul 6 din play-off. Este al treilea meci consecutiv în care ardelenii nu au înscris, după cele cu Viitorul (0-0) și Dinamo (0-2). Până la aceste partide, CFR nu a avut o serie de mai multe jocuri în care să nu marcheze.

"Trebuie s-o băgăm în poartă, asta e problema. Și cu Dinamo am avut ocazii mari, am avut și cu Viitorul, chiar în debutul jocului, acum la fel. Lucrăm la finalizare, sperăm să spargem gheața", a explicat Vasile Miriuță.

În etapa a 2-a și a 3-a din play-off, formația din Gruia a marcat 7 goluri, singurele înscrise până acum în această fază. "Feroviarii" au trecut atunci de Astra Giurgiu (3-2) și CS Universitatea Craiova (4-1).

CFR Cluj ocupă locul 4 în play-off, cu 30 puncte. În utimele patru partide din acest sezon, ardelenii vor mai avea meciuri cu Astra Giurgiu (22 aprilie, deplasare), CS Universitatea Craiova (29 aprilie, acasă), Dinamo (6 mai, deplasare) și FC Viitorul (13 mai, deplasare).

Golgheterul echipei este Cristi Bud, cu 11 reușite. Atacantul de 31 ani nu a mai reușit să înscrie pentru CFR din decembrie anul trecut, în eșecul 1-2 cu FC Voluntari.